Wittichenauer Straße wird gebaut In dieser Woche findet die Anwohnerversammlung statt. Im Sommer soll alles erledigt sein.

In Bernsdorf ist der Bau der Wittichenau Straße geplant. © dpa

Das Bauunternehmen Martin Stolle aus Königswartha hat den Auftrag zur Erneuerung der Wittichenauer Straße in Bernsdorf erhalten. Für knapp 210 000 Euro soll die ehemalige Staatsstraße 92 in Schuss gebracht werden.

Was dabei auf die Anwohner zukommt, das werden diese noch in dieser Woche bei einer Versammlung erfahren, wie aus dem Bernsdorfer Rathaus zu erfahren war. Dort geht man von einem Baubeginn im Verlauf dieses Monats aus. Im Sommer soll bereits alles erledigt sein. Die Baumaßnahme betrifft den kompletten Straßenzug zwischen der Brücke über den Saxoniagraben unweit der Tankstelle und dem Wendehammer an der neuen Umgehungsstraße. Insbesondere die Asphaltschicht auf der neuen Fahrbahn wird dann deutlich stärker als die bisherige.

Bezahlt wird alles vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr, da die ehemalige Staatsstraße nach der Fertigstellung der Ortsumfahrung Straßgräbchen-Bernsdorf aus der Hoheit des Landes in die Zuständigkeit der Stadt Bernsdorf abgegeben wurde. Voraussetzung dafür war ein vernünftiger Zustand. Der wird nun hergestellt und dürfte eine Weile halten, denn statt Durchgangsverkehr rollt nun vor allem Anliegerverkehr. (RG)

