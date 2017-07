Wittichenauer Straße bald fertig

Die Bauarbeiten auf der Wittichenauer Straße in Bernsdorf liegen in den letzten Zügen. Die Straße, die einst in Bernsdorf in Richtung Lieske führte, soll am nächsten Dienstag wieder freigegeben werden. Das gab jetzt die Stadtverwaltung in Bernsdorf bekannt. Die Wittichenauer Straße wurde in den vergangenen Monaten umfangreich durch das Landesamt für Straßenbau und Verkehr und die Stadt saniert.

Die Straße ist die erste Verbindung, die der Freistaat mit der Wiederherstellung in die Verantwortung der Stadt Bernsdorf übergeben will. Die Kamenzer Straße in Straßgräbchen soll ebenfalls herabgestuft werden. Die Stadt Bernsdorf will allerdings, dass auch die Kamenzer Straße zuvor in einen guten Zustand zurückversetzt wird. Die jahrelange Belastung hat sowohl der Kamenzer Straße als auch der Wittichenauer Straße zuvor besonders zugesetzt. Der Freistaat baute eine Umgehungsstraße für Bernsdorf, die die Belastungen dieser Straßen deutlich reduziert. Die Stadt sollte im Gegenzug die alten Verbindungswege in Bernsdorf und Straßgräbchen in ihren Verantwortungsbereich übernehmen.

Die Wittichenauer Straße ist wieder hergestellt, die Kamenzer Straße soll im kommenden Jahr folgen. Zuvor müssen Abwasserpläne geprüft werden. (SZ)

