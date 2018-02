Wittichenauer Filmfestival vor Neuauflage

Die golden Engel wurden bis 2007 für die besten, kreativsten, lustigsten und anspruchsvollsten Filme verliehen – außerdem an einige Organisatoren. Foto: UCfK

Die Vorbereitungen für eine Veranstaltung, die für viele Wittichenauer Kultstatus hat, läuft: Zum 25-jährigen Bestehen des Dachverbandes der Jugendclubs, des Vereins „United Clubs for Kulow“ (UCfK), wird das Filmfestial „Silvestinale“ wiederbelebt – 20 Jahre nach der Premiere im 1998 zum Kinopalast umgestalteten Schützenhaus.

Zum Jahreswechsel 2007/2008 fand die fünfte Auflage mit mehreren ausverkauften Veranstaltungen in der Sport- und Mehrzweckhalle statt „Die Legende ist zurück – die Engel sind erwacht“, teilt der UCfK in Bezug auf die überreichten Trophäen mit. „Tief und fest lagen sie in Morpheus Armen und schwelgten in Erinnerungen. Doch nach elf Jahren voll des ruhigen Schlafes, wurden die Engel aus ihren Träumen gerissen. Träume, welche nun Realität werden sollen.“ Bei der 6. Silvestinale soll an gleicher Stelle gezeigt werden, welche schauspielerischen Talente in der Kleinstadt schlummern. „Jugendclubs, Dorfclubs, Großfamilien und andere Konglomerate, welche sich dem „witt’schenauer“ Lebensgefühl verbunden fühlen, sind aufgerufen, einen filmischen Beitrag zu kreieren“, ermuntert der UCfK zum Mitmachen.

Gefeiert wird an mehreren Abenden: Am 29. und 30. Dezember findet die Vorführung der Filmbeiträge statt. Am Silvesterabend bildet die Gala mit der Verleihung der goldenen Engel den Höhepunkt der Silvestinale. „Das ist nicht nur für ausgewiesene Filmkenner ein Event mit großem Unterhaltungsfaktor“, heißt es. (red/hl)

www.silvestinale.de

zur Startseite