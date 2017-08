Wittichenau erwischt Traumstart Das Team von Trainer Dirk Rettig führt die Tabelle klar an.

Fußball-Kreisoberliga Westlausitz. Der Weg zur Meisterschaft in der Kreisoberliga führt in dieser Saison vermutlich nur über den DJK Blau-Weiß Wittichenau. Die Mannschaft von Trainer Dirk Rettig hat nach zwei Spieltagen einen Traumstart hingelegt und führt mit sechs Zählern und einem Torverhältnis von 13:0 die Tabelle vor den punktgleichen Teams vom Hoyerswerdaer FC und dem SC 1911 Großröhrsdorf an. Am Sonntag kam der LSV Bergen auf eigenem Platz vor 165 Zuschauern gegen Wittichenau mit 0:7 (0:1) unter die Räder. Dreimal traf Marcus Thomas und jeweils zweimal waren Norbert Kubaink sowie Christoph Rettig erfolgreich. Kein Wunder, dass beim Blick auf die Torjägerliste drei Wittichenauer unter den ersten Vier stehen. Marcus Thomas führt mit fünf Treffern vor Christoph Rettig (4), während Norbert Kubaink vom DJK Vierter ist (2). Beim LSV Bergen – ebenso wie der SV Bautzen noch bei null Punkten – hängt derweil die rote Laterne. (ck)

