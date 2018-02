Wittichenau bereitet sich auf Ansturm vor

Wohin in Wittichenau ab Freitagabend? Auswahl gibt es reichlich. Zusätzlich zu den regulären Gasthäusern öffnen insgesamt 17 Sonderbars.Grafik: arteffective

Reichlich Sonne am Samstag und am Rosenmontag sogar fast schon frühlingshafte 13 Grad. So war es zu den Faschingsumzügen in Wittichenau vor einem Jahr. Für dieses Jahr soll es zwar nicht ganz so mild werden, aber dass die Schneeschieber vorab noch viel zu tun haben werden, gilt als ziemlich unwahrscheinlich.

„Es sieht ganz gut aus“, sagt Mathias Glaab, Präsident des Wittichenauer Karnevalsvereins, und meint damit nicht nur das Wetter. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Am Sonnabend werden rund 800 Frauen als Fußgruppen durch die Stadt ziehen, etwa zwei Drittel von ihnen sind am Montag auch mit dabei, wenn rund 20 große Wagen auf der großen Runde unterwegs sind. Für den Karnevalsverein ist in den letzten Tagen natürlich besonders viel zu tun. Am Samstagvormittag wird die Bühne auf dem Markt vervollständigt und die Sprechstellen aufgebaut. Ein Tag zuvor trifft sich noch mal die Umzugskommission. Am Samstag ist künstlerisch-thematische Wagenabnahme in der Stadt, einen Tag später in den Ortsteilen.

Für Zuschauer gilt natürlich, dass rechtzeitiges Kommen die besten Plätze sichert. Sicher empfehlenswert sind die drei Sprechstellen am Markt, am Kolpingplatz sowie am Fußgängerüberweg in der Kamenzer Straße, wo über die Lautsprecher allerhand Wissenswertes vermittelt wird.

Ausgegeben werden zu den Umzügen an beiden Tagen wieder Faschingsplaketten für zwei Euro. Kinder zahlen nichts. Wer schon am Samstag eine Plakette erwirbt, kann sie auch am Montag nutzen. Es ist ein kleiner Beitrag, der hilft, viele Kosten abzudecken. Bezahlt werden müssen nicht nur Kapellen und Reiterei, sondern zum Beispiel auch Beschallungstechnik, Absperrungen und Sicherheitsdienst.

Gut versorgt dürften die Tausenden Feiernden sein. Zusätzlich zu den bestehenden Gasthäusern öffnen von Freitag bis Dienstag 17 (Sonder-)Bars in alten Scheunen oder Garagen, zum Teil mit aufwendigem Unterhaltungsprogramm. Man darf also davon ausgehen, dass, so, wie die umjubelten Kappenabende und der prunkvolle Maskenball über die Bühne gegangen sind, auch ab Freitag gefeiert wird. „Da fragt man sich, wo diese tollen Ideen entstehen“, war Mathias Glaab zum Beispiel vom Maskenball begeistert. Das dürfte nun sicher auch für die beiden Umzüge und den allgemeinen Faschingstrubel ab morgen in der Karnevalshochburg gelten.

Weiberfaschingsumzug: Sa., ab 14 Uhr

Rosenmontagsumzug: Mo., ab 13.30 Uhr

