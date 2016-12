Wittgendorfer wetten mit Rewe Der Sportverein soll mit 50 Weihnachtsmännern am Sonnabend vor dem Markt singen. Dann winkt ein Gewinn.

Ines Lehmann und Günter Reimann aus Wittgendorf üben schon mal für Sonnabend. Dann werden die beiden Wittgendorfer Sportler mit anderen Vereinsmitgliedern und Unterstützern in weihnachtlicher Bekleidung vor dem Rewe-Markt in Zittau das Lied „Kling Glöckchen kling“ singen. © Matthias Weber

Die roten Mäntel haben sich Ines Lehmann und Günter Reimann schon mal probeweise übergestreift. Am Sonnabend werden sie in der weihnachtlichen Verkleidung das Lied „Kling Glöckchen kling“ anstimmen – und zwar vor dem Rewe-Markt in Zittau. Zur Verstärkung sollen die beiden Sportler aus Wittgendorf weitere Vereinsmitglieder, Familienangehörige, Bekannte und Freunde, ebenfalls ausgestattet mit roten Mänteln und Mützen, mitbringen. Mindestens 50 Weihnachtsmänner und -frauen soll die singende Truppe umfassen. So lautet die Wette, die der Sportverein aus Wittgendorf mit dem Handelsriesen abgeschlossen hat.

Erreichen die Sportler die Anzahl, erhalten sie 500 Euro für die Vereinskasse. „Wenn man so leicht Geld verdienen kann, warum soll man sich diese Chance entgehen lassen“, sagt Vereinschef Günter Reimann. So wie er denken auch die anderen, mehr als 60 Mitglieder. Im Familien- und Freundeskreis wird bereits fleißig um Unterstützung geworben. „Ich bin zuversichtlich, dass wir die 50 schaffen“, so Reimann.

Mitte Oktober ist die Wette mit Rewe abgeschlossen worden, seitdem üben die Sportler fleißig das Weihnachtslied. Schließlich wollen sie am Sonnabend textsicher sein und alle drei Strophen singen. „Die ersten beiden bringe ich normal, bei der dritten Strophe muss ich noch mal gucken“, sagt Ines Lehmann. Ihr verdankt der Verein die Wette. Die Leiterin der Gymnastikgruppe arbeitet seit fast 15 Jahren in dem Lebensmittelmarkt an der Hochwaldstraße. „Mein Chef, der auch selber Sportler ist, weiß, dass ich die Gymnastikgruppe leite“, erklärt sie das Zustandekommen der Wette. „Er ist froh, dass man sich neben der Arbeit noch in einem Sportverein engagiert“, fügt sie hinzu. Vor einigen Wochen sei er auf sie zugekommen, ob der Wittgendorfer Sportverein nicht Lust habe, mit Rewe eine Wette einzugehen.

Um 10 Uhr soll sie am Sonnabend eingelöst werden. „Wer uns unterstützen möchte, kann gern vorbeikommen“, sagt Ines Lehmann. Treffpunkt für Weihnachtsmänner und -frauen sei um 9.45 Uhr auf dem großen Parkplatz vor dem Rewe-Markt. Nicht vergessen werden sollte die weihnachtliche Bekleidung. Die werde vom Verein nicht gestellt. Zumindest ein paar Liedzettel wird der Vereinschef mitbringen. Denn niemand soll ausfallen, nur weil er den Text nicht kann.

Die 500 Euro, die der Verein bei erfolgreicher Wetteinlösung bekommt, sollen unter den verschiedenen Sportgruppen aufgeteilt werden, sagt Günter Reimann. Die Gruppen sollen die Verwendung dann selbst entscheiden. Wünsche gibt es genug. Die turnenden Frauen würden gern Gymnastikbälle und -bänder kaufen. Auch die Volleyballer würden sich über ein neues Netz oder einen neuen Ball freuen, wie der Vereinsvorsitzende erklärt.

2016 scheint das Jahr des Wittgendorfer Sportvereins zu sein. So konnten in den vergangenen Monaten vier neue Mitglieder gewonnen werden. Die Gymnastikgruppe zählt nun 23 Frauen, die Volleyballer sind fast 30 Mann stark und außerdem gibt es noch eine Kindergruppe. Die Auslastung der Turnhalle hat sich ebenfalls positiv entwickelt. Das verdankt der Wittgendorfer Sportverein der Sanierung der Hauptturnhalle in Zittau. Denn während des Umbaus findet der Sportunterricht der Zittauer Gymnasiasten in Wittgendorf statt. So ist jetzt jeden Tag, von 8 bis 13 Uhr, etwas los in der Halle. „Das hilft ganz schön“, sagt Reimann. Denn vorher war das Gebäude vormittags überhaupt nicht belegt. Der Vertrag mit dem Schulträger läuft noch bis September 2017. Sollte bis dahin die Hauptturnhalle noch nicht fertig sein, könne die Nutzung auch verlängert werden. Das wäre dann ein wahrer Glücksfall. Ebenso wie die Wette mit Rewe. „Wo bekommt man denn heute als kleiner Verein noch Geld her“, meint Günter Reimann.

