Wittgendorfer Mittelschule wird vorerst nicht verkauft

Die alte Schule in Wittgendorf. © Matthias Weber

Wittgendorf. Der Eigentümer der ehemaligen Mittelschule in Wittgendorf und die Stadt Zittau haben sich darauf verständigt, dass das leerstehende Schulgebäude vorerst nicht verkauft wird. Die Stadt will derweil prüfen, ob Fördermittel für den Abriss der alten Schule beantragt werden können. Damit in der Zwischenzeit kein Spekulant das Objekt erwirbt, haben sich beide Seiten auf einen Status Quo geeinigt. Das teilt Wittgendorfs Ortsbürgermeister Frank Härtelt (CDU) auf SZ-Nachfrage mit.

Über den möglichen Verkauf und Abriss der früheren Mittelschule war in der Januar-Sitzung des Ortschaftsrates diskutiert worden. Die Räte hatten dabei mehrheitlich den geplanten Abbruch des leerstehenden Gebäudes begrüßt, aber auch Überlegungen, auf der so entstehenden Freifläche den zentralen Festplatz des Ortes zu etablieren, eine Absage erteilt. Als Festplatz wird weiter das Badgelände favorisiert. Investiert werden soll dort laut Härtelt aber erst, wenn der geplante Landtausch abgeschlossen ist. (SZ/jl)

