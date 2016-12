Wissenschaftler helfen Riesa Bei einem Wettbewerb hat die Stadt einen 5 000-Euro-Preis errungen. Bares gibt’s aber nicht.

Das Preisgeld für Riesa beträgt 5 000 Euro. Das gibt es aber nicht in bar – sondern in Form einer wissenschaftlichen Leistung. © Symbolbild/dpa

Wie weiter bei der Innenstadt-Entwicklung? Bei der Lösung dieser Frage bekommt Riesa jetzt wissenschaftliche Unterstützung von außen. Anlass ist ein Erfolg beim Wettbewerb „Ab in die Mitte“. Da gehört die Stadt nach mehreren Teilnahmen erstmals zu den Preisträgern. Die Urkunde wurde am Freitag im Rathaus übergeben.

Das Preisgeld beträgt 5 000 Euro. Das gibt es aber nicht in bar – sondern in Form einer wissenschaftlichen Leistung durch die Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig. Konkret erhält Riesa von Ronald Scherzer-Heidenberger, Professor für Regionalplanung und Städtebau, Unterstützung und Begleitung. Gemeinsam mit der Stadtverwaltung und heimischen Akteuren will man Ideen für eine Belebung bestimmter Bereiche entwickeln. Auch der Bezug zwischen Stadt und Elbe soll dabei eine Rolle spielen.

„Ich möchte mich natürlich zunächst mit der konkreten Situation vor Ort vertraut machen“, sagt Professor Scherzer-Heidenberger. OB Marco Müller (CDU) ergänzt: „Bei Ideen für eine lebendige Innenstadt kann der Blick von Außenstehenden, die dafür wissenschaftliches Know-how besitzen, sehr hilfreich sein. Diese Chance wollen wir unbedingt nutzen.“ (SZ)

