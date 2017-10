Wissenschaft trifft Musik

Er ist Wiederholungstäter: Andreas Deutsch, Informatik-Professor an der TU Dresden, tritt wieder als Musiker ins Rampenlicht eines Konzertes. Am Sonntag ab 20 Uhr wird er im Kleinen Haus des Staatsschauspiels gemeinsam mit seinen Kollegen der indisch-europäischen Band DHUN aufspielen. Die Gruppe stellt mit ihrer Show in der Dresdner Reihe „Musik zwischen den Welten“ ihre zweite, frisch gepresste CD vor.

DHUN wurde 2011 von Wissenschaftlern verschiedener Forschungsinstitute und Universitäten sowie Künstlern aus Dresden, Indien und Schweden gegründet und trat bereits in Indien und Polen auf. Die Band agiert wahrhaft multikulturell, experimentiert und verbindet musikalische Ideen aus Indien und der westlichen Welt. Die expressiven Melodien des indischen Subkontinents verbinden sich mit westlichen Harmonien. Nicht festgelegt auf ein bestimmtes musikalisches Genre, lassen sich die Musiker von altenglischem Folk ebenso inspirieren wie von Jazzstandards und Klassik. (SZ)

