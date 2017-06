Zum Sonnenforschen in den Keller Ein Beschleunigerlabor macht Dresdner Physikern den Blick ins Innere der Sterne möglich.

Noch ist das ehemalige Brauerei-Eislager im Weißeritztal eine Baustelle. Bald sollen hier Teilchen an Experimentierplätze geschossen werden. © dpa/Arno Burgi

Wie lässt sich herausbekommen, was tief im Inneren eines Sterns abläuft? Indem man zum Forschen in den Keller geht, wäre die Antwort von Dresdner Physikern. In einem solchen haben sie am Mittwoch Richtfest für ein deutschlandweit einzigartiges Teilchenlabor gefeiert.

Im ehemaligen Eislager der Felsenkeller-Brauerei im Plauenschen Grund am Dresdner Stadtrand entsteht in den kommenden Monaten eine Experimentierstätte des Helmholtz-Zentrums Dresden-Rossendorf (HZDR) und der TU Dresden, in der die Wissenschaftler jene Prozesse beobachten wollen, bei denen Atomkerne miteinander verschmelzen und dabei schwerere Elemente erzeugen. Genau das geschieht nämlich im Kern der Sonne und anderer Sterne – in einer Region, die kein Teleskop anvisieren und keine Sonde erreichen kann. Noch sind diese Vorgänge nicht vollends verstanden. Also stellen die Forscher sie nach – mithilfe eines Beschleunigers, der den Teilchen genau jene Energie verleiht, die sie auch im Sonneninneren aufweisen.

Nicht auf annähernde Lichtgeschwindigkeit wie am Cern-Teilchenbeschleuniger in Genf müssen die Wasserstoff-, Kohlenstoff- und Heliumstrahlen dabei gebracht werden. Ein Bruchteil der Energie genügt den Wissenschaftlern im Felsenkellerlabor. Doch um sehr seltene Ereignisse des Mikrokosmos geht es auch hier. Deshalb würde ein Störfaktor, der an der Oberfläche allgegenwärtig ist, jegliche Messungen unmöglich machen: die kosmische Höhenstrahlung. Gut also, dass diese Partikel, die jede Sekunde auf uns herabprasseln, von der bis zu 45 Meter dicken Gesteinsdecke über den früheren Eisstollen größtenteils zurückgehalten werden. Wobei die beiden Experimentierplätze, an denen die Forscher ihre Proben aufstellen, noch einen extra Schutz aus 40 Zentimeter dickem Beton bekommen haben. Denn selbst der Fels um sie herum – ein Syenitgestein – gibt noch etwas Strahlung ab. Die Dresdner ließen deshalb von einer Baufirma aus Sachsen einen besonders strahlungsarmen Beton liefern.

Bis zum Einbau der Forschungsgeräte in die alten Stollen war es allerdings ein steiniger Weg – vor allem über eine Vielzahl von Behördenvorschriften, vom Strahlen- bis zum Denkmalschutz. Immerhin war der Beschleuniger schon vor fünf Jahren von den Rossendorfern angeschafft worden. „Dass wir eine sächsische Hohlraumverordnung haben und berücksichtigen müssen, habe ich auch erst aus diesem Projekt gelernt“, sagte der kaufmännische Direktor des HZDR, Peter Joehnk, zum Richtfest für das neue Labor. Zum Jahresende soll hier mit den Experimenten begonnen werden.

Festredner war am Mittwoch der kanadische Professor Arthur McDonald, der für seine Arbeiten zu Eigenschaften von Sonnen-Neutrinos 2015 den Nobelpreis für Physik erhielt. Gemeinsam mit ihm forscht an diesen – manchmal auch als Geisterteilchen bezeichneten – Partikeln der Dresdner TU-Professor Kai Zuber.

Im Felsenkeller will Zuber nun zusammen mit Daniel Bemmerer vom HZDR dem „Heliumbrennen“ der Sonne nachspüren und ein Stück weit die Geschichte unseres Universums aufklären. „Am Anfang gab es nur Wasserstoff. Wo kommen also die gesamten Elemente her?“, fragt er.

„Tatsächlich sind wir alle aus Sternenstaub gemacht“, sagt Arthur McDonald. Die Dresdner Experimente sieht der Nobelpreisträger auch als eine Ergänzung seiner Forschungen, die in Kanada weit tiefer unter der Erde stattfinden. Und nicht nur für ihn ist der Felsenkeller schon jetzt ein Labor von internationalem Rang. Zahlreiche Wissenschaftler aus dem In- und Ausland haben bereits Interesse angemeldet, hier forschen zu dürfen.

zur Startseite