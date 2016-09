Wolken im Wandel Satellitendaten bestätigen die Prognosen von Klimamodellen.

© Symbolfoto: dpa

Der Klimawandel verändert einer Studie zufolge die globalen Verteilungsmuster der Wolken. Forscher entnehmen Satellitendaten von 1983 bis 2009, dass sich die subtropische Trockenzone ausdehnt, während sich die Tiefdruckzone der mittleren Breiten zu den Polen hin verschiebt. Die veränderte Bedeckung verringert demnach die Albedo – die Rückstrahlung der Erde – und verstärkt so die Erwärmung des Planeten.

Die Resultate der Studie decken sich den Forschern zufolge mit Prognosen von Klimamodellen. Ursache der Veränderungen seien vor allem die vom Menschen emittierten Treibhausgase, schreibt das Team um Joel Norris von der University of California in San Diego in der Zeitschrift Nature. Unabhängige Experten sprechen von einer wichtigen Erkenntnis.

Wolken beeinflussen den Energiehaushalt der Erde fundamental. Sie wirken einerseits kühlend, weil sie einen Teil der Sonnenstrahlung zurück ins All reflektieren, andererseits aber auch wärmend, weil sie das Entweichen thermischer Strahlung von der Atmosphäre ins All verhindern. Für das Verständnis des Klimawandels seien sie der vielleicht größte Unsicherheitsfaktor, schreiben die Forscher um Norris.

Unklar waren bislang auch die Auswirkungen der globalen Erwärmung auf den Wolken-Bedeckungsgrad. Das lag vor allem daran, dass Wettersatelliten die Veränderungen nur teilweise zuverlässig wiedergeben, unter anderem wegen verschiedener Umlaufbahnen, unterschiedlicher Kalibrierung und Veränderungen der Sensorenempfindlichkeit im Laufe der Zeit. Das Forscherteam analysierte nun die Datenreihen verschiedener Satelliten und rechnete störende Einflüsse heraus.

Die Auswertung über 27 Jahre zeigt, dass der Bedeckungsgrad vor allem der mittleren Breiten abnimmt, weil sich der subtropische Hochdruckgürtel ausdehnt und sich die Tiefdruckzone der mittleren Breiten – insbesondere über dem nördlichen Atlantik – polwärts verlagert. Dagegen stieg der Bedeckungsgrad etwa über dem Atlantik und Pazifik nördlich des Äquators. Zudem berichten die Forscher, dass die oberste Wolkenschicht höher reicht als früher.

Gefangene Wärme

Die Resultate bestätigen Messungen, denen zufolge die Albedo abnimmt. Gleichzeitig decken sich die Resultate mit den Prognosen von Klimamodellen. „Diese Arbeit demonstriert erstmals glaubhaft, dass die Wolkenveränderungen, die wir anhand der Klimamodelle erwarten, gegenwärtig tatsächlich stattfinden“, erklärt Norris. Die Änderungen der Bewölkung verstärken nach Ansicht der Autoren die Aufnahme von Sonnenstrahlung und behindern das Entweichen thermaler Strahlung.

Das Team habe die Störfaktoren aus den Datenreihen der Satelliten gut herausgerechnet, sagt Manfred Wendisch von der Universität Leipzig. „Das ist eine beachtliche Leistung, die Daten der Satelliten sind mit viel Mühe harmonisiert worden“, betont der Leiter der Arbeitsgruppe Atmosphärische Strahlung am Institut für Meteorologie. Die Resultate steigerten das Vertrauen in die Klimamodelle.

Auch Björn Stevens, Direktor am Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg, spricht von einem „bemerkenswerten Befund“. „Die Studie erinnert uns daran, wie schlecht wir darauf vorbereitet sind, Signale zu entdecken, die auf extremere Klimaveränderungen hinweisen als bislang erwartet.“ (dpa)

zur Startseite