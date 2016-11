Wirbel im Computer Dresden bekommt ein neues Software-Institut. Es liefert den Rohstoff für virtuelle Flugzeuge und den Testflug im Rechner.

Einmal über die Straße und schon da. Von der Elektrotechnik zur Informatik könnte kürzer der Weg nicht sein. Und keine 100 Schritte sind es von dort dann bis zum Heiligen Gral, der großen neuen Halle mit dem Supercomputer der TU Dresden. Genau hier, daneben, dazwischen, dahinter entsteht immer mehr. Nur einen kurzen Fußweg voneinander entfernt forschen bereits 1 200 Wissenschaftler an Hard- und Software. Es ist ein „Informatik-Ökosystem“, wie es TU-Rektor Hans Müller Steinhagen nennt. Und dieses Ökosystem gedeiht mit der Entscheidung Donnerstagnacht noch etwas besser.

Sachsen bekommt erstmals einen Teil vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR). Dieses gründet hier und jetzt ein Software-Institut. Arbeitsbeginn ist in sechs Wochen. 50 Mitarbeiter sollen es in der ersten Phase sein. Bis der Neubau, ebenfalls nur ein paar Schritte entfernt, dann Ende kommenden Jahres fertig ist, wird die Universität mit Räumen aushelfen. „Jetzt beginnt in der Tat die unmittelbare Umsetzung“, sagt DLR-Luftfahrt-Vorstand Rolf Henke. Am Freitag war er wohl nicht ganz zufällig auf Kurzbesuch beim Forschungs-Prorektor der TU Dresden. Wie Rolf Henke im SZ-Gespräch erklärt, werde die neue Software-Forschung Voraussetzung für virtuelle Produkte sein.

Alles virtuell, nichts ist real

Henke will Deutschland zum „Virtuellen Hersteller“ machen. Das heißt, es gibt Simulationen statt Tests und das selbst für komplette Flugzeuge. Dann wird der Rechner zum Luftraum. Es gibt Bits und Bytes statt Alu und Stahl. Die grundlegenden Software-Technologien sollen in Dresden entwickelt werden. „Das DLR wird dafür die Möglichkeiten des Supercomputing an der TU Dresden mit nutzen. Wir werden dies aber auch mit eigener Hardware für das Hochleistungsrechnen ergänzen“, kündigt Henke weitere Investitionen an.

Virtuelle Flüge sparen Geld, weil damit teure Flugtests wegfallen. Und vor allem lässt sich im digitalen Modell viel schneller etwas ändern, als bei einem schon gebauten Flugzeug auf der Startbahn. Sachsen bekommt mit dem Software-Institut ein Technologie-Zentrum für die Luftfahrtindustrie. Das Dresdner DLR-Institut kommt anders als die Forschung sonst zum Wirtschaftsministerium. Anwendungsnah soll geforscht werden und stark an den unmittelbaren Wünschen und Aufträgen der Wirtschaft orientiert, sagt Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD). Platz für Ausgründungen und Transfer sei daher in dem Neubau vorgesehen. Acht Millionen Euro kostet das Gebäude und wird vom Land finanziert.

Neben der Luftfahrt sollen die neuen Softwaresysteme den Automobilbau, die Energietechnik wie überhaupt die neue mobile Welt versorgen. Auch die Mikroelektronik. Chips allein reichen nicht. Mehr und mehr sind die Mikroelektronik-Bausteine mit spezieller Software verbunden. Beides zusammen als Paket angeboten, das macht derzeit neue Produkte am Markt aus. Die Mitteilung der Institutsgründung ist daher auch eine gute Botschaft für Silicon Saxony mit seiner Mikro- und Nanoelektronik.

Gerade noch rechtzeitig

Für den Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie (BDLI) kommt diese Software-Offensive gerade noch rechtzeitig. Die Institutsgründung in Sachsen sei wichtig und habe viel mit dem Standort Deutschland bei Industrie 4.0 zu tun, sagt BDLI-Chef Volker Thum der Sächsischen Zeitung. „Software trägt zur Erhöhung der Effizienz in der Flugzeugentwicklung bei, da die digitalen Methoden erhebliche Zeitersparnisse bieten.“ Digitalisierung mache wettbewerbsfähig, so Thums These. Dafür ist mehr denn je an Software nötig. Software, die ist wie ein Kitt zwischen den Forschungsfeldern, sagt TU-Rektor Müller-Steinhagen dazu. Software ist aber auch der Kitt für die Wirtschaft. Nichts wächst derzeit schneller als dieser Bereich. „Wir sollten uns da nicht abhängig machen von asiatischen oder amerikanischen Entwicklungen“, fordert Wirtschaftsminister Dulig. Das sieht die Industrie ganz ähnlich und plant nach Informationen der Sächsischen Zeitung zusätzlich zu diesem neuen Software-Institut noch mehr für Dresden.

„Sachsen mit seinen 160 Unternehmen, rund 7 000 Mitarbeitern und einem Umsatz von 1,4 Milliarden Euro zählt bereits heute zu den Innovationstreibern von zentralen Bereichen unserer Branche“, sagt BDLI-Chef Thum. Diese Rolle werde der Freistaat nun ausbauen können. Was man in Paris in der Zentrale der europäischen Raumfahrtagentur Esa nicht anders sieht. Deren Chef Jan Wörner kennt Dresden bestens, vor allem aus seiner Zeit an der Spitze des DLR. Er hatte die Verhandlungen damals begonnen.

„In verschiedenen Runden mit der Wissenschaft, der Wirtschaft und der Politik wurde mir klar, dass hier ein DLR-Institut hervorragend passen würde.“ Es kommt nun – und das gerade mal einen Fußweg entfernt.

