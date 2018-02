„Wir lassen die nicht aussterben“ Forscher warnen: Palmöl-Plantagen bedrohen die letzten Orang-Utans. Sie suchen nach einer Überlebenschance.

Gerodete Flächen

Palmöl-Plantage von Borneo.

Immer schön niedrig. Dicht dran am Dschungel von Borneo. Das winzige Flugzeug, gerade gut genug für sechs Passagiere, kämpft sich durch die fetten Tropenwolken ins Innere von Borneo. Diese Wolken verbergen Borneos größtes Problem. In den wenigen lichten Momenten aber wird beim Blick nach unten ganz schnell klar: Den dichten, undurchdringlichen Dschungel, den gibt es nicht mehr. Gab es hier noch vor 50 Jahren 95 Prozent Waldfläche, so ist heute davon weniger als die Hälfte übrig. Wo sich vor Kurzem noch undurchdringbarer dichter Regenwald über die Landschaft legte, fressen sich heute rostbraune Lehmpisten tiefer und tiefer ins Grün hinein. Wie ein Krebsgeschwür wuchern an den Enden dann die hellen, gerodeten Flächen. Groß und größer. Platz für die Palmölplantagen. Der Wald der Orang-Utans verschwindet.

Holz, Palmöl und Jagd sind die drei Bedrohungen für die roten Waldmenschen. 97 Prozent ihrer Gene stimmen mit den unseren überein. Sie zählen daher zu unseren nächsten Verwandten in der Evolution. „Doch wir verlieren sie mehr und mehr. In nur 15 Jahren hat sich ihre Anzahl um 100 000 verringert“, sagt Maria Voigt, leise und wütend. Vor allem traurig. Die Biologin forscht in Leipzig am deutschen Biodiversitäts-Forschungszentrum (iDiv).

Wissenschaftler aus 38 Instituten weltweit haben ihre Daten zusammengepackt und am Donnerstagabend die bisher umfassendste Studie zu den Orang-Utans von Borneo veröffentlicht. Auch das Leipziger Max-Planck-Institut Eva ist dabei. Maria Voigt hat letztlich an dem Gesamtmodell mitgerechnet. Daran, wie es um die Orang-Utans von Borneo heute steht. Und daran, was in den nächsten Jahren passieren wird.

Über Jahre hinweg haben die Forscher Tausende Kilometer Dschungel durchquert. Borneo wurde mit Hubschraubern überflogen und mit Satellitenbildern erfasst. Die Wissenschaftler selbst sind überrascht, was nun in ihrer Gesamtstudie herauskommt: Es gibt derzeit noch viel mehr Orang-Utans als erwartet, soweit die gute Erkenntnis. Die schlechte Nachricht: Sie verschwinden noch sehr viel schneller, als bislang vermutet wurde. Allein durch das Zerstören ihrer Lebensräume, durch bereits geplante Abholzungen und schon bewilligte Plantagen werden in den kommenden 35 Jahren voraussichtlich weitere 45 000 Orang-Utans verschwinden. 30 000, höchstens 50 000, bleiben dann noch übrig, weit verstreut auf der riesigen Insel. „Und das ist eine sehr, sehr zurückhaltende Berechnung. Die schließt Jagd und Tötung der Tiere noch nicht mit ein“, sagt Maria Voigt der Sächsischen Zeitung. „Wir gehen davon aus, dass mehr als die Abholzung und der Verlust von Lebensraum, die Jagd die meisten Tiere tötet.“ Sie werden erschossen aus Angst, weil sie die Plantagen zerstören oder wegen Fleisch. Hinzu kommt ein regelrechter Haustierhandel. Die Wissenschaftler warnen: Werden nur zwei Tiere pro Jahr aus einer Gruppe von 100 weggenommen, bedeutet dies ziemlich sicher den Untergang der Orang-Gruppe. Nachwuchs ist von Natur aus rar. Um ein einziges Junges großzuziehen, bedarf es jahrelanger mütterlicher Fürsorge, um die sieben Jahre lang.

Öl im Tank und Fett im Keks

Borneos rasanter Palmöl-Handel hat seine Ursache vor allem in der enormen Nachfrage aus den großen Industriestaaten. Als Biodiesel zum Beispiel. Oder als billiges Pflanzenfett für fast alles kommt es zu uns. Vom Keks über Pommes und Tiefkühlpizza, bis Lippenstift und Schokolade. Preiswert und pflanzlich, das klingt aus europäischer Distanz gut, den Orang-Utans nimmt es die Lebensgrundlage. Es ist aber auch die einzige Erwerbsquelle für Zehntausende Menschen auf Borneo. Doch es gibt offenbar einen Ausweg und eine Chance, wie die Forscher in ihrer Studie beschreiben. Sie haben nämlich beobachtet, was bislang niemand den Orang-Utans zugetraut hätte. Sie können sich an die neue Landschaft anpassen, solange sie irgendwo noch ihr Rückzugsgebiet bekommen. Selbst in einst bewirtschafteten Wäldern siedeln sie sich wieder an. Sie ernähren sich inzwischen durchaus auch von Palmenfrüchten in Ermanglung von Waldfrüchten.

Das Problem wird, dass sie dort erschossen werden könnten. Hilfen seien nötig, für die Menschen von Borneo und ihre Orang-Utans, sagt Voigt. Aber auch Strafen für die Jagd. „Vor allem aber gibt es eine Chance. Wir lassen die nicht aussterben.“

