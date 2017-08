Wie sich Pinguine bei Jagdausflügen absprechen Um herauszufinden, wie die Antarktisbewohner unter Wasser auf Beutezug gehen, rüsteten Forscher sie mit Kameras aus.

Ein Eselspinguin im Forschungsdienst – mit Kamera und Mikrofon. © Won Young Lee

Jagende Pinguine sprechen sich auf offenem Meer möglicherweise mithilfe spezieller Schnarr-Laute ab. Das berichten Forscher im Fachblatt Scientific Reports. Sie hatten einige Eselspinguine (Pygoscelis papua) mit Kameras und Mikrofonen ausgestattet. Die Videos der Gruppe um Noori Choi vom Korea Polar Research Institute im südkoreanischen Incheon zeigen spektakuläre Bilder von schwimmenden und tauchenden Pinguinen – gefilmt aus Sicht der Tiere.

An Land haben Pinguine ein Repertoire an Lauten, die sie zur Kommunikation verwenden. Sie nutzen bestimmte Rufe bei der Partnersuche, bei der Aufzucht der Jungen oder um ihre Reviere zu verteidigen. Die Laute von Pinguinen auf hoher See sind hingegen bislang wenig erforscht.

Eselspinguine leben in der Antarktis und auf vorgelagerten Inseln. Sie jagen in Gruppen Krill und Fische. Choi und ihre Kollegen fingen für ihre Untersuchung während der Zeit der Jungenaufzucht insgesamt 26 erwachsene Tiere ein, die gerade ihr Nest in Richtung Meer verlassen hatten. Sie brachten mit wasserfestem Klebeband jeweils eine Kamera mit Mikrofon auf dem Rücken der Tiere an und statteten sie mit Tiefenmessgeräten aus. Für ihre Analyse verwendeten die Forscher Daten von zehn Tieren, die auf Futtersuche gingen und an der Wasseroberfläche Laute von sich gaben. Choi und ihr Team werteten knapp 600 Rufe aus und untersuchten, welches Verhalten auf einen solchen Laut folgte. Wie ändern sich die Tauchmuster? Rücken die Tiere näher zusammen? Ändern sie ihr Jagdverhalten?

Die Wissenschaftler stellten fest, dass die Tiere nur über weitere Entfernungen mit Lauten kommunizierten. Keiner der untersuchten Pinguine stieß Laute aus, wenn ein Artgenosse in der Nähe war. Daraus schlussfolgern die Forscher, dass es bei den Rufen darum gehen könnte, eine Gruppe zu bilden – und nicht um die Kommunikation innerhalb einer Gruppe. „Nachdem Tiere auf dem offenen Meer Rufe abgegeben hatten, schwammen die Pinguine oft in dieselbe Richtung und blieben nahe der Oberfläche“, schreiben die Wissenschaftler. In vielen Fällen bildeten die Tiere nach einem Ruf eine Gruppe. Die Forscher vermuten, dass sich die Vögel so während eines Jagdausfluges organisieren könnten. (dpa)

