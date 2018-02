Wie Körperzellen auf Töne reagieren Geräusche können die Aktivität unserer Gene beeinflussen, sagen japanische Forscher.

Gene bestimmter Körperzellen reagieren möglicherweise auf Geräusche. Das legt zumindest eine japanische Studie im Fachmagazin Plos One nahe. Forscher um Shige Yoshimura von der Universität Kyoto schreiben, dass sie mit hörbaren Tönen die Aktivität einiger Gene reduzieren konnten – in Zellen, die nichts mit den Hörorganen zu tun haben.

In jeder Körperzelle liegt das komplette Erbgut vor. Je nach Funktion einer Zelle sind bestimmte Gene aktiv. Aufgrund der in ihnen gespeicherten Informationen produziert die Zelle bestimmte Proteine. Bei einer Immunzelle sind das andere als bei einer Nervenzelle. Wie aktiv ein Gen ist, hängt auch von äußeren Faktoren ab. Bislang wusste man, dass beispielsweise Hitze, Licht und auch Druck auf die Aktivität des Erbguts Einfluss nehmen können.

Die Forscher um Yoshimura hatten verschiedene Typen von Mäusezellen im Labor gezüchtet und teils über mehrere Stunden mit spezifischen Geräuschen beschallt. Dabei nahmen sie die Aktivität von Genen unter die Lupe, die dafür bekannt sind, dass sie auf physikalische Reize reagieren. Schallwellen erzeugen – in geringem Maß – Druck. Ergebnis: Bei 94 Dezibel –- das entspricht in etwa einem vorbeifahrenden Lastwagen – ging die Aktivität der untersuchten Gene um bis zu 40 Prozent zurück. Daraus schlussfolgern die Wissenschaftler, dass hörbare Geräusche die Genaktivität beeinflussen können. Ob die Beschallung Auswirkungen hatte, war den Forschern zufolge stark vom Zelltyp abhängig.

Für Guido Posern, Professor am Institut für Physiologische Chemie der Universität Halle, sind die Ergebnisse der japanischen Forscher eine interessante, aber sehr vorläufige Beobachtung. „Leider hat die Studie einige methodische Schwächen“, sagt er. So falle auf, dass die Japaner eine Änderung der Genaktivität nur bei 94 Dezibel und einzelnen Sinus-Tönen feststellten, nicht aber bei leiseren, lauteren oder gemischten Geräuschen. Das sei aber eigentlich zu erwarten. Auch der Widerspruch, dass nur in zwei von vier Zelltypen eine Beeinflussung der Genaktivität gemessen werden konnte, werde nicht aufgeklärt.

(dpa)

