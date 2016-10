Wie geht es weiter mit Europas und Russlands Milliardenprojekt Exomars? Erstmals sollte auf dem Mars eine nicht-amerikanische Sonde landen. Vieles glückte bei dem Projekt – doch dann versagten kurz vorm Ziel die Triebwerke.

Aufnahmen der Schiaparelli-Landestelle vom 20. Oktober (o.) und vom Mai dieses Jahres (u.). Der hinzugekommene dunkle Fleck (r.o.) dürfte der Aufschlagsort sein. © dpa

Trotz des Absturzes der Sonde Schiaparelli rechnen russische Raumfahrtexperten mit einer Fortsetzung der europäisch-russischen Forschungsmission Exomars. „Da das Projekt bereits läuft, denke ich, dass die Spezialisten es fortsetzen, aber ihre Arbeiten an bestimmten Phasen der Landung verstärken werden“, sagte Iwan Moissejew vom Institut für Raumfahrtpolitik in Moskau am Wochenende.

Die Sonde Schiaparelli war beim Aufprall auf dem Mars am Mittwoch nach Analysen der Europäischen Raumfahrtagentur Esa explodiert. Demnach verlief die Landung nur etwa bis zum Einschalten der Triebwerke wenige Sekunden vor dem Aufsetzen nach Plan. Schiaparelli sei mit einer Geschwindigkeit von mehr als 300 Stundenkilometern auf der Oberfläche aufgeschlagen, teilte das Esa-Kontrollzentrum in Darmstadt mit.

„Das ist traurig, aber wir müssen feststellen, dass die Sonde nicht erfolgreich gelandet ist“, sagte Esa-Chef Jan Wörner. Es sei wahrscheinlich, dass das Landegerät beim Aufprall mit vollen Tanks explodierte. Der Kontakt zu dem 600 Kilo schweren Modul war etwa 50 Sekunden vor der Landung abgerissen. Später trafen über die Muttersonde umfangreiche Daten von der kritischen Abstiegsphase ein. Weitere Erkenntnisse gewannen die Forscher mithilfe der Raumsonde Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) der US-Raumfahrtbehörde Nasa. Auf Bildern erkannten sie erstmals zwei neue Punkte: einen weißen, der wahrscheinlich vom Bremsfallschirm von Schiaparelli stammt, und einen großen dunklen. Dieser sei etwa 15 Meter lang und 40 Meter breit und dürfte Oberflächenmaterial sein, das bei dem Aufprall in die Luft wirbelte.

Es hätte die erste gemeinsame Landung der Esa und ihres russischen Partners Roskosmos auf dem Wüstenplaneten werden sollen. Mit dem Milliardenprojekt Exomars suchen Europa und Russland nach Spuren von Leben. 2020 wollen sie einen Rover zum Roten Planeten schicken.

„Selbstverständlich wird es Korrekturen geben“, sagte Alexander Schelesnjakow von der Russischen Akademie der Raumfahrt. Die Daten, die Schiaparelli vor dem Absturz gesammelt habe, würden in den Bau eines Landers fließen, der für die zweite Phase des Projekts Exomars vorgesehen ist.

Die Aufgabe der Ingenieure bestehe nun darin, den Einsatz der Triebwerke für die geplante Landung des Rovers zu verbessern, sagte Moissejew. Eine Möglichkeit sei, Ersatztriebwerke einzubauen, schlug er vor.

Der Journalist Igor Lissow von der Fachzeitschrift Nowosti Kosmonawtiki verwies darauf, dass die negativen Schlagzeilen vom Absturz dennoch die Pläne für Exomars belasten könnten, da die Esa noch eine Finanzlücke stopfen müsse. Der Agentur mit Sitz in Paris fehlen noch knapp 300 Millionen Euro. Esa und Roskosmos haben bisher zusammen mehr als zwei Milliarden Euro in Exomars investiert.

Die Esa teilte am Wochenende mit, dass der Forschungssatellit „Trace Gas Orbiter“ (TGO) erfolgreich um den Mars kreise. TGO soll künftig nach Spuren von Methan in der Atmosphäre suchen. Wird das Gas nachgewiesen, könnte dies ein Hinweis auf biologische Aktivität sein. TGO war im März zusammen mit Schiaparelli zum Mars gestartet. Wörner sagte, die Muttersonde TGO sei die eigentliche wissenschaftliche Sonde. Sie fliege planmäßig. Zudem diene sie als Relay-Station für die Daten, wenn im nächsten Projekt ein Mars-Rover zum Roten Planet geschickt werde und in die Erde bohre. Schiaparelli sei eine Vorläufer-Testsonde gewesen.

Vieles klappte bei Schiaparelli wie geplant: Der Fallschirm öffnete sich und bremste zusammen mit dem Hitzeschild und der dünnen Atmosphäre das Landegerät von 21 000 Stundenkilometern auf 300 Stundenkilometer ab. Auch die Triebwerke gingen an – schalteten sich aber viel zu früh ab. (dpa)

zur Startseite