Wie fleischfressende Pflanzen auf den Geschmack kamen Den Spieß umgedreht: Statt von Tieren verspeist zu werden, machen sie selbst Beute. Wie haben sie die dafür notwendigen Eigenschaften erworben?

Die Venusfliegenfalle ist die bekannteste fleischfressende Pflanze. © picture alliance / dpa

Fleischfressende Pflanzen haben ihre speziellen Fähigkeiten durch den Umbau bestimmter Gene erworben. Das Besondere daran: Einige Spezies haben sich während der Evolution in eine sehr ähnliche Richtung entwickelt, obwohl sie gar nicht miteinander verwandt sind, wie Forscher im Fachblatt Nature Ecology and Evolution schreiben.

Die Wissenschaftler hatten sogenannte Kannen- und Schlauchpflanzen genauer unter die Lupe genommen. Diese Arten sehen für den Laien recht ähnlich aus, gehören aber zu sehr unterschiedlichen Pflanzenfamilien. Trotzdem haben sie sich unabhängig voneinander zu fleischfressenden Pflanzen entwickelt – mit sehr ähnlichen Strategien und Mechanismen zur Anlockung und Verdauung ihrer Beute.

Fachleute sprechen dabei von einer sogenannten konvergenten Entwicklung, also einer unabhängigen Entwicklung ähnlicher Merkmale. Ein berühmtes Beispiel für diese Spielart der Natur sind die Flügel von Vögeln und Fledermäusen, die zu verschiedenen Entwicklungslinien im Tierreich gehören.

„Fleischfressende Pflanzen leben oft in nährstoffarmen Gegenden. Die Fähigkeit, Tiere zu fangen und zu verdauen, kann mit Blick auf den Mangel an anderen Nahrungsquellen deshalb lebensnotwendig sein“, erklärt Kenji Fukushima vom Nationalinstitut für Grundlagenbiologie im japanischen Okazaki.

Die Pflanzen haben speziell geformte Blätter, die wie Fallgruben funktionieren. Angelockte Insekten krabbeln in das kannenförmige Blatt, kommen aber wegen der extrem glatten Oberfläche nicht mehr heraus. Die Tiere werden dann mithilfe von Verdauungssaft, der zahlreiche spezielle Enzyme enthält, zersetzt.

Die Wissenschaftler entschlüsselten zunächst das Genom des Zwergkruges (Cephalorus follicularis). Diese Kannenpflanze kommt im Südwesten Australiens vor. Der Zwergkrug hat sowohl krugförmige Blätter, mit denen er Insekten fangen und verdauen kann, als auch normale Blätter. Die Forscher untersuchten, welche Gene in den jeweils unterschiedlichen Blättern aktiv waren. So fanden sie heraus, wie die krugförmigen Blätter Beute anlocken, einfangen und verdauen.

In einem zweiten Schritt verglichen die Forscher die zersetzenden Enzyme des Verdauungssaftes des Zwergkruges mit den Sekreten von anderen fleischfressenden Pflanzen, darunter die Rote Schlauchpflanze (Sarracenia purpurea) und die auf den Philippinen vorkommende Geflügelte Kannenpflanze (Nepenthes alata).

Die drei untersuchten Arten gehören zu sehr unterschiedlichen Pflanzenfamilien. Der Zwergkrug ist mit der Sternfrucht verwandt, die Rote Schlauchpflanze mit der Kiwi und die Geflügelte Kannenpflanze steht dem Buchweizen nahe.

Die Wissenschaftler stellten fest, dass die genetischen Informationen zur Produktion der jeweiligen Verdauungssäfte bei Kannen- und Schlauchpflanzen sehr ähnlich sind. „Diese Pflanzen haben einen genetischen Werkzeugkasten. Damit wollen sie eine Antwort auf das Problem finden, wie man zum Fleischfresser wird. Und am Ende finden alle die gleiche Lösung“, sagt Victor Albert von der Universität Buffalo im US-Bundesstaat New York, der ebenfalls an der Studie beteiligt war.

Den Forschern zufolge sprechen die Ergebnisse dafür, dass jede der untersuchten Pflanzenarten während ihrer Evolution auf sehr ähnliche Weise die Verdauungssäfte entwickelt hat. „Das legt nahe, dass es nur sehr wenige Wege für Pflanzen gibt, sich zu fleischfressenden Arten zu entwickeln“, sagt Albert. Proteine, die ursprünglich Pflanzen vor Stress und Krankheiten schützten, entwickelten sich zu spezifischen Enzymen weiter, die für die Verdauung gefangener Insekten wichtig sind. Dazu gehört unter anderem das Enzym Chitinase, das den Hauptbestandteil des harten Insektenpanzers zerlegen kann. (dpa)

zur Startseite