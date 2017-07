Wie eine Hochschule geboren wird Vor 25 Jahren wurde die HTW Dresden gegründet. Seitdem sind Gebäude moderner und die Studenten fordernder geworden.

Zu den Studenten der HTW Dresden gehören heute auch Josefine Kluge, Steven Finke und Anna Pfau (v.l.n.r.). Die Hochschule feiert 25-jähriges Jubiläum. © Sven Ellger

Ein paar Schrauben markierten den Neuanfang. Am 30. September 1992 wurde das Schild mit der Aufschrift „Hochschule für Verkehrswesen ‚Friedrich List‘“ vom Eingang entfernt. Schon einen Tag später hing da ein neues: Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden. Vor 25 Jahren wurde die HTW gegründet. Bereits am 16. Juli des Jahres gab es dazu einen offiziellen Akt, bei dem der damalige Ministerpräsident Kurt Biedenkopf (CDU) die Gründungsurkunde überreichte. Eine Zeit des Suchens und Ausprobierens.

„Es wusste damals von uns niemand, was eine Fachhochschule eigentlich ist“, erzählt der heutige HTW-Rektor Roland Stenzel. Er war selbst Lehrer für Elektrotechnik an der Hochschule für Verkehrswesen. Der Wissenschaftsrat hatte empfohlen, sie zu schließen und ihre langjährige Tradition als verkehrswissenschaftliche Fakultät an der TU Dresden fortzusetzen. Gleichzeitig sollte am Standort Friedrich-List-Platz eine Fachhochschule nach bundesdeutschem Vorbild entstehen. Eine Entflechtungskommission teilte Gebäude und Ausrüstungen zwischen TU und HTW auf. Parallel dazu wurde die ehemalige Ingenieurschule für Geodäsie und Kartografie als Fachbereich in die neu gegründete Fachhochschule übernommen. Auf die 145 Professorenstellen musste sich auch das ehemalige Personal neu bewerben. Nicht alle kamen zum Zug. Wer über 55 Jahre alt war, konnte in Vorruhestand gehen.

Langsam wird es eng

Zur ersten feierlichen Immatrikulation im Oktober 1992 wurden 1 000 Studenten begrüßt. Die konnten sich damals zwischen sechs Fachbereichen und 15 Diplomstudiengängen entscheiden. Wenig später kamen der Fachbereich Landespflege, Landwirtschaft und Gartenbau sowie der Fachbereich Gestaltung hinzu. Bis heute sind es diese acht Bereiche geblieben.

Die Studentenzahl ist über die Jahre erheblich gestiegen. Heute studieren an der HTW über 5 000 Studenten. Obwohl über die Jahre mit dem Laborgebäude auf der Schnorrstraße, der Bibliothek, dem Fahrzeugtechnikum und dem Laborgebäude für die Naturwissenschaften mehr Platz entstand, wird es trotzdem langsam eng. In Zukunft soll deshalb ein zusätzliches Haus hinter dem jetzigen Zentralgebäude entstehen. Auch am Standort Pillnitz, wo die grünen Studienrichtungen untergebracht sind, soll es Veränderungen geben.

Heute muss Roland Stenzel niemandem mehr erklären, was eine Fachhochschule ist. „Das sehr praxisbezogene Studium genießt in der Wirtschaft eine hohe Akzeptanz“, sagt er. Die Jobchancen sind schon bei Bachelor-Absolventen gut. Die Zeiten, in denen die HTW Dresden im Schatten der benachbarten TU standen, sind vorbei. Nach einem Ranking der Wirtschaftswoche gehört das Haus zu den zehn besten Hochschulen für angewandte Wissenschaften in Deutschland. Mit 150 internationalen Partnern in 40 Ländern ist die HTW verbunden. Jedes Jahr verabschieden sich 1000 Absolventen.

„Das zu erhalten, auszubauen und den Erfordernissen anzupassen, ist ein wichtiges Ziel“, erklärt der Rektor weiter. Neue Studienangebote und Studienformen sind dafür im Gespräch. Das Studium in Teilzeit ist dabei nur ein mögliches Modell. Mehr englischsprachige Studiengänge soll es in Zukunft außerdem geben. Auch Neuerungen im Fachbereich Gestaltung sind angedacht. „Die Produktgestaltung soll um den Bereich Kommunikation erweitert werden, um eine Schnittstelle zum Menschen zu schaffen“, sagt Stenzel.

Mehr Hilfe bei Wissenslücken

Auch zusätzliche Angebote für Studienanfänger wird es geben. Auch an der HTW Dresden spüren die Dozenten, dass das Schulwissen nicht immer ausreicht, um sich gut ins Studium einzufinden. „Die Studenten kommen mit den verschiedensten Voraussetzungen zu uns, da gibt es manchmal auch Defizite.“ Das bereits existierende Angebot von Vorbereitungskursen wird deshalb wohl weiter ausgebaut werden müssen.

Die Studentenschaft habe sich in den vergangenen 25 Jahren sowieso verändert. „Der Student von heute ist selbstbewusster, er fordert Dinge ein“, sagt Stenzel. Diese Forderungen dürften künftig auch im Berereich der Digitalisierung spürbar sein. E-Learning ist schon heute möglich. „Diese Erleichterung für Studenten wird zunehmend an Bedeutung gewinnen“, vermutet er. Der direkte persönliche Kontakt bleibt aber wichtig. „Auch Tafel und Kreide werden an einer digitalen Hochschule noch genutzt werden.“Das richtige Verhältnis zwischen Tradition und Erneuerung – darauf käme es an.

