Wer waren die frühen Bayern? In manchen Gräbern sind Forscher auf Spuren von überaus auffälligen Zuwanderinnen gestoßen.

Stark, weniger und nicht deformierte Schädel (v. l. n. r.) aus den frühmittelalterlichen Fundplätzen Altenerding und Straubing. © Staatssammlung für Anthropologie München

Ähnliches Aussehen bei Männern, eine größere Vielfalt bei Frauen: Im frühen Mittelalter gab es in Bayern einen rätselhaften Zuzug von Frauen vermutlich aus Südosteuropa. Eine Analyse von Gräbern aus jener Epoche zeigt, dass in den Dörfern neben der recht einheitlichen lokalen Bevölkerung viele Frauen lebten, die wahrscheinlich aus der Schwarzmeerregion stammten. Sie hoben sich im Aussehen drastisch von den Einheimischen ab, schienen aber gut in die bäuerlichen Gesellschaften integriert gewesen zu sein. Das berichtet ein internationales Forscherteam um Michaela Harbeck von der Staatssammlung für Anthropologie München und Joachim Burger von der Universität Mainz in den Proceedings der US-Akademie der Wissenschaften (PNAS).

Das Mittelalter begann nach dem Ende des Römischen Reiches, das wiederum mit großen Völkerwanderungen einherging. Damals wurden etliche germanische Stämme beschrieben, etwa Alamannen, Goten, Gepiden und Langobarden. Im 6. Jahrhundert werden auch die Bajuwaren erstmals genannt, die im Gebiet des heutigen Bayern lebten. Die Entstehung und Zusammensetzung dieser Gruppe ist bis heute offen.

Um diese Fragen zu klären, analysierten die Forscher Knochen von rund 40 Menschen, die um das Jahr 500 in sechs bayerischen Orten bestattet wurden. Dazu untersuchten sie Gräber in Altenerding und Altheim im Isargebiet sowie in Straubing, Burgweinting, Alteglofsheim und Barbing im Donauraum. Das Team achtete dabei auch auf Menschen mit einer bestimmten Deformation des Kopfes, dem sogenannten Turmschädel.

„Eltern umwickelten dafür den Kopf ihrer Kinder einige Monate lang nach der Geburt mit Bandagen, um die gewünschte Kopfform zu erreichen“, erklärt Harbeck. „Warum sie dieses aufwendige Verfahren durchführten, ist heute schwierig zu beantworten, aber wahrscheinlich wurde damit einem bestimmten Schönheitsideal nachgeeifert oder vielleicht auch eine Gruppenzugehörigkeit angezeigt.“

Oft wird der Turmschädel den Hunnen zugeschrieben, die während der Völkerwanderung von Asien nach Europa zogen. Tatsächlich stammen die frühesten Belege in Südosteuropa für diesen Brauch aber schon aus dem 2. Jahrhundert – sie sind also wesentlich älter.

Die genetische Analyse ergab, dass die insgesamt neun Frauen mit eindeutigem Turmschädel vermutlich aus dem Schwarzmeerraum in die bayerischen Dörfer gekommen waren – sie sind eng verwandt mit den heutigen Bewohnern von Bulgarien und Rumänien. Das ist auch jene Region, aus der die frühesten europäischen Belege für Turmschädel stammen und wo dieser Brauch besonders verbreitet war.

Doch auch sonst hob sich das Aussehen dieser Frauen deutlich von dem der Bajuwaren ab: Die meisten hatten dunkle Augen, Haare und Teint – im Gegensatz zu den damaligen Einheimischen, die mehrheitlich blond und blauäugig waren und damit heutigen Skandinaviern ähnelten.

„Es ist dies ein einmaliges Beispiel von weiblicher Mobilität, die größere Kulturräume überbrückt“, sagt Burger.

