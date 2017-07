Wenn der Roboter übernimmt Eine moderne Modellanlage zeigt an der HTW Dresden, wie die Zukunft der Arbeit funktioniert.

Seltener Eingriff ins System. Für eine kurze Inspektion steht der Roboterarm der Anlage still. Ansonsten kommt die Modellfabrik ohne Dirk Reichelts Hilfe aus. © Sven Ellger

Der neue Kollege hat sich hübsch gemacht. Er glänzt und sieht gut aus bei der Arbeit. Nicht ein einziges Mal kommt er ins Schwitzen. Kühl und fix erledigt er alles. Bauteil um Bauteil versieht er mit kleinen Sicherungen. Schraubt, dreht und wendet. Der Neue ist riesig – auch wenn er noch nicht komplett ist. Ein paar wichtige Teile an ihm fehlen im Moment. Kein Problem. Die werden einfach angebaut. Schließlich ist der Mitarbeiter nicht aus Fleisch und Blut, sondern eine Maschine. Vor wenigen Tagen hat die Modellfabrik der HTW Dresden mit der Arbeit begonnen. Das „Industrial Internet of Things Test Bed“ zeigt, wie die digitalisierte Industrie von morgen funktionieren wird. Und wo der Mensch bei alldem bleibt.

Noch sind nicht alle Teile aufgebaut. Doch spätestens Ende August ist die Zukunftsfabrik komplett. Ein ehemaliges großes Lehrkabinett in der neunten Etage des HTW-Hauptgebäudes wird nun dafür genutzt. Die Anlage selbst besteht aus verschiedenen Maschinen-Modulen. Jedes einzelne ist 1,20 Meter lang. Die Modellfabrik ist somit flexibel. Ihre Maschinen können immer wieder anders angeordnet werden. Auch Erweiterungen sind in Zukunft denkbar. Investiert wurden bisher 1,5 Millionen Euro aus dem Programm „Forschung an Fachhochschulen“ des Bundesforschungsministeriums.

Künstlicher Konkurrent

Dirk Reichelt, Professor für Informationsmanagement, leitet das Projekt und testet die Anlage derzeit ausgiebig. Eine Woche lang wurde alles eingestellt und programmiert, jetzt läuft es. Per Knopfdruck schickt er eine schwarze Kunststoffplatte auf Reisen. Auf einem kleinen Transportband fährt sie durch die Modellfabrik. Sie spricht – wenn auch nicht hörbar. Sie kommuniziert mit den Maschinen um sie herum. Sagt ihnen genau, welche was mit ihr machen soll. Immer wieder kommt sie an hochsensiblen Sensoren vorbei, die nachschauen, ob mit dem Werkstück alles in Ordnung ist.

Als ein Roboterarm zwei Sicherungen auf ihr montiert hat, prüft eine Kamera die Qualität des Endprodukts. Zusammen mit Robotron arbeitete die HTW an diesem optischen Erkennungssystem. Von den gefertigten Teilen werden Fotos gemacht, die die Maschine dann mit dem vorgegebenen Idealzustand vergleicht. Sie lernt von Mal zu Mal.

Dirk Reichelt weiß, dass das, was hier möglich ist, auch viele Menschen verunsichert. Werden Roboter bald ihre Arbeit machen? Wird der Mensch von seinem Arbeitsplatz verdrängt? „Solche Fragen kommen immer wieder“, sagt er. „Die Technik wird uns sicherlich Arbeit abnehmen. Aber dadurch werden auch neue Jobs entstehen.“ Schließlich müsste es Menschen geben, die solche Anlagen aufbauen, sie programmieren und warten oder die den Maschinen sagen, was sie zu tun haben und was nicht. Auch um Vorbehalte und Ängste abzubauen, steht die Fabrik in Dresden.

Obwohl noch nicht alle Komponenten aufgebaut sind, ist das Interesse schon groß. Firmenchefs und ihre Ingenieure waren schon in der HTW, um zu schauen, was ihnen die Zukunft bringen könnte. Nun können Unternehmen hier mit der Hochschule gemeinsam neue Abläufe für ihre Produktion testen. Interessant wären solche teilautomatisierten Arbeitsprozesse nicht nur für Industrieunternehmen, sondern auch für das Handwerk, erklärt Reichelt. „Eine Bäckerei könnte durch Sensoren zum Beispiel die Temperaturen im Ofen kontrollieren lassen. Sowohl außen am Brot, als auch innen.“ Auch energiesparendes Arbeiten ist besser möglich. In der Modellfabrik wird ständig erfasst, wie viel Strom oder Druckluft verbraucht wird. Wird ein Modul nicht gebraucht, schaltet es sich automatisch ab.

Ein paar Meter weiter tankt ein zweiter neuer Kollege gerade Kraft. Ein Logistikroboter hängt am Strom und lädt sich auf. Den Weg dorthin musste Dirk Reichelt ihm per Fernbedienung weisen. „Eigentlich soll er das bald allein schaffen“, erklärt er. Doch dafür müsse der Roboter den neuen Raum erst einmal besser kennenlernen. Der Helfer auf Rollen soll später für den Nachschub auf der Anlage sorgen. Ist die Kiste mit den kleinen Sicherungen alle, greift der Roboterarm, der sie montieren soll, ins Leere. Dann kommt der künstliche Logistiker und bringt eine neue Kiste. Einfach so.

Langsam rantasten

Ganz auf Handarbeit wird nicht verzichtet. Zur Modellfabrik gehört auch ein Arbeitsplatz, an dem ein Mensch sitzt und arbeitet. Doch auch ihn unterstützen Maschinen. Sie beobachten ihn genau. Für die Arbeit benötigte Schrauben sind abgezählt, wenn diese zur Neige gehen, organisiert die Technik automatisch neue.

Dirk Reichelt ist überzeugt: Wer als Unternehmer wettbewerbsfähig bleiben will, muss sich mit den digitalen Veränderungen beschäftigen. Anfangs soll mit den Firmen erst einmal geschaut werden, welche Technologien in ihrer Produktion sinnvoll sind. „Durch diese bessere Qualität passieren letztlich auch weniger Fehler.“ Eine große Produktionslinie müsste es zu Beginn deshalb nicht unbedingt sein. Auch ein rollender Logistikroboter kann schon Vorteile bringen. Der zeitraubende Gang ins Lager ist dann Vergangenheit.

zur Startseite