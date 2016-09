Was erwarten die Fahrer von Elektroautos? 1000 Km Reichweite 5 Plätze, Beschleunigung in 7 Sekunden auf 100 Km/h , eine Anhängerkupplung damit ich einen Wohnwagen nach Italien ziehen kann und das Tanken/Laden dauert nicht länger als 7 Minuten ( einschließlich Bezahlen) . Ach ja, der Preis ca 35.000 EUR Max....also nichts anderes was mein Insignia jetzt kann! Wenn die Automobilindustrie soweit ist kann sie sich gern bei mir melden. Es kann aber sein das meine Adresse dann bereits auf dem Taucherfriedhof in Bautzen ist.