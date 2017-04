Was der Mensch vom Zombie lernt An der TU Dresden beschäftigen sich gleich mehrere Fachrichtungen mit den Untoten. Das ist aktueller denn je.

Zombies an der TU Dresden. Für eine neue Ausstellung in der Altana-Galerie posierten sie vor ein paar Wochen im Hörsaal. Aber auch wissenschaftlich sind sie interessant. © Thomas Kretschel

Plötzlich sind sie da. Fahle Haut, starrer Blick, ungelenke Bewegungen, schlurfender Gang. Zombies vernichten die menschliche Zivilisation. Wer gebissen wird, wird selbst zur untoten Kreatur. Die Welt liegt im Chaos. Nichts funktioniert mehr. Nichts ist mehr wie es war. Apokalypse pur. Das ist der Hintergrund eines absoluten Quotenrenners weltweit. Seit 2010 läuft die Serie „The Walking Dead“, „Die wandelnden Toten“, im Fernsehen. Die achte Staffel wird gerade produziert. Während das Ende der Welt Inbegriff für die Geschichte ist, ist das Ende der Serie noch längst nicht Geschichte. Was fasziniert die Menschen an der Figur des Zombies? Warum haben Filme und Serien mit solchen Inhalten Hochkonjunktur? Und was sagt das über unsere Gesellschaft? Fragen, die an der TU Dresden erforscht werden.

Fernsehabend mit Zombie

Wissenschaft zur Primetime. Wenn die Professoren Anja Besand und Mark Arenhövel nach einem Unitag daheim in ihren Wohnzimmern sitzen und fernsehen, dann oft mit dem Blick des Forschers. Seit knapp drei Jahren sind die Politikwissenschaftler Teil eines Projektes, in dem verschiedene Fachrichtungen der TU Dresden zusammenarbeiten. Mit Kollegen der Kulturwissenschaft, der Amerikanistik, aus der Erziehungswissenschaft und der evangelischen Theologie beschäftigen sie sich darin mit Serien und Filmen. Zweimal pro Jahr findet ein Workshop statt. Im Zentrum stehen dann immer wieder andere Serien oder Filme, die vorher natürlich jeder angeschaut haben muss. Dafür bleibt nur die Freizeit, wenn Vorlesungen und Seminare vorbei sind. „Jede Fachrichtung hat ihren ganz eigenen Blick auf das Material“, erklärt Anja Besand, Professorin für Didaktik der politischen Bildung. Sie ist immer wieder fasziniert, welche Dinge aus Serien herausgearbeitet werden können. Im vergangenen Jahr analysierte sie die Kultserien „Game of Thrones“ und „House of Cards“. Beide hochpolitisch, beide ein Wirrwarr aus verschiedensten zwischenmenschlichen Beziehungen. Wenn Donald Trump von Kritikern als „irrer König“ bezeichnet wird, ist das ein Vergleich mit einer Figur aus „Game of Thrones“. „Auch wenn es nicht auf den ersten Blick erkennbar ist und vielen auch nicht bewusst wird, haben solche Serien Einfluss auf uns“, sagt Mark Arenhövel, Professor für Internationale Politik. Der Zombie eben auch.

Seit Ende der 1960er-Jahre gehört er fest zur Popkultur. „Er taucht vor allem immer in gesellschaftlichen Angstsituationen auf“, erklärt Medienwissenschaftler Lars Koch, der sich wissenschaftlich schon länger mit dem Thema Angst beschäftigt. Ende der 1960er-Jahre der Vietnam-Krieg, in den 1980er-Jahren der drohende Atomkrieg und aktuell die Ängste aufgrund von Globalisierung und Migration. „Der Zombie ist das Fremde, das andere, das draußen gehalten werden muss, im schlimmsten Fall getötet werden muss, um selbst zu überleben“, sagt Koch. Da, wo Geschichten erzählt werden, fände zwangsläufig eine Identifikation mit Figuren und Situation statt. Serien wie „The Walking Dead“ hätten deshalb durchaus Potenzial, sich reflektierend mit ihnen auseinanderzusetzen. „Das heißt aber natürlich nicht, dass eine Jugendclique, die die Serie zusammen anschaut, das auch zwangsläufig tut.“

Anja Besand hat sich bei „The Walking Dead“ vor allem auch mit der Fankultur rundherum beschäftigt. In Fan-Foren im Internet verfolgte sie mit, wie über die einzelnen Episoden diskutiert wurde. In der ersten Staffel gab es eine Mutter-Sohn-Beziehung, die für Debatten sorgte. Ist die Mutter angesichts der Zombie-Bedrohung zu lax in Sachen Aufsichtspflicht? „Das Thema wurde ernsthaft diskutiert. Letztlich geht es da also auch um Erziehungsmodelle“, sagt die Wissenschaftlerin.

Politikerziehung in der Katastrophe

Für ihren Kollegen Mark Arenhövel war vor allem spannend, wie verschiedene Gesellschaftssysteme angesichts der Zombiekatastrophe in der Serie vorgestellt werden. Da gibt es die Gruppe von Überlebenden, die sich demokratisch organisiert. Andere Anführer der Nicht-Infizierten agieren tyrannisch. „Ganz unterschwellig wird so politische Bildung vermittelt“, erklärt der Professor. Ob sich die Macher der Serien über solche Effekte bewusst sind? „Ich denke schon. Zumindest sehen sie ja, wie die Zuschauer reagieren und gehen in späteren Staffeln auch auf solche Dinge ein“, erklärt Anja Besand.

Einen Einblick in die Zombieforschung an der TU Dresden will auch die neue Ausstellung in der Altana-Galerie im Görges-Bau der TU Dresden geben. Sie ist ab 8. Mai zu sehen. Im Zentrum der Schau „Student X“ des Künstlerkollektivs New Scenario steht der Zombie als popkultureller Fixpunkt, um den herum Kunst und Wissenschaft gezeigt werden. Dresdner Zombies haben inzwischen auch die Politik erreicht. Die AfD-Landtagsabgeordnete Kirsten Muster wollte jetzt wissen, warum sich Wissenschaftler mit solch einem Thema beschäftigen und was das kostet. Laut Wissenschaftsministerium wurden für einen Workshop bisher knapp 2 000 Euro ausgegeben. „Unsere Veranstaltungen finden am Wochenende statt“, sagt Arenhövel. Zu denen kommen Studenten und auch Lehrer. Diese Serien kennen die meisten. Wie sie wissenschaftlich betrachtet werden können, fasziniert. Das untote Thema lebt.

