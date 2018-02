Was anfällig für Fake News macht

Die ganze Gesellschaft wird jeden Tag mit Falschmeldungen bombardiert. Zum Beispiel damit, daß der Wertewesten so toll sei und daß Krieg notwendig sei, um Frieden zu sichern oder daß wir hier ein tolles Gesundheitswesen haben oder daß so manche Terroranschläge nicht inszeniert seien oder daß in anderen Ländern viel mehr Steuern und Abgaben den Bürgern abgepreßt werden oder daß es sich hier um eine Demokratie (Volksherrschaft) handeln würde und viel Dinge mehr. Falschmeldungen erkennt man zumeist daran, daß diese fortwährend allmedial wiederholt werden und Leute, die diese hinterfragen, man pauschal ganz massiv in die Ecke der Verschwörungstheoretiker drängt. Seht Euch mal den Film Matrix an, da wird es Euch erklärt, was Sache ist ... aber das ist ja bloß ein Äktschn-Film...