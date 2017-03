Warum Fische das Wasser verlassen Auf einer Pazifikinsel verbringen einige Fische viel Zeit auf den Felsen der Uferzone.

AFühlt sich nicht nur im Meer zu Hause: ein Schleimfisch vor Rarotonga. © Chris Fulton/ANU

Aufenthalte an Land dienen Fischen vor allem dazu, Fressfeinden zu entgehen. Das schließen australische Forscher aus einer Studie an Schleimfischen auf der Insel Rarotonga im Südpazifik. „Unsere Daten liefern die bislang besten Belege dafür, dass Verfolgung für Meeresfische ein wichtiger Antrieb für Aktivitäten an Land war“, schreibt das Team im Fachblatt The American Naturalist.

Schon lange rätseln Forscher, warum manche Fische das Wasser verlassen – zumal das ungewöhnliche Phänomen nicht allzu selten ist. Zur Klärung dieser Frage sei das zu den Cookinseln zählende Eiland Rarotonga der ideale Ort, betonen die Autoren. „Auf dieser Insel leben vier Fischarten, die das Wasser verlassen, um unterschiedliche Zeitspannen auf den Felsen der Uferzone zu verbringen.“ Alle Arten zählen zur Familie der Schleimfische (Blenniidae), eine davon verbringt demnach sogar kaum noch Zeit im offenen Wasser.

Für die anderen drei Arten, die offenbar unabhängig voneinander an Land vordrangen und über Kiemen oder Haut atmen, untersuchten die Forscher, wie stark ihnen Fressfeinde in verschiedenen Umgebungen zusetzen – im Wasser, im Uferbereich oder auf Felsen. Zudem setzten sie in den verschiedenen Lebensräumen Schleimfisch-Attrappen aus und prüften dann die Zahl der Angriffe. „Es stellte sich heraus, dass das Wasser eine unangenehme Umgebung für Schleimfische ist – voller Feinde, die die kleinen Fische fressen wollen“, berichtet Erstautor Terry Ord von der University of New South Wales in Sydney. „Auf den Felsen ist das Leben weniger feindlich, dort sind Vögel ihre Hauptsorge.“

Die Beobachtung deckt sich mit dem Verhalten der Fische. „Bei Ebbe waren die meisten Schleimfische auf den Felsbänken der Uferzone“, berichtet Ord. „Und jene, die im Wasser blieben, mieden die Areale, wo es Räuber wie etwa Lippfische und Muränen gab.“ Bei einsetzender Flut zogen sich die Schleimfische in höher gelegene Bereiche zurück.

Die Experimente mit den Schleimfisch-Attrappen stützten den Befund. An Land mussten sich die Fische lediglich vor Vögeln in Acht nehmen. „Räuber griffen die Attrappen im Ozean viel häufiger an als am Ufer“, sagt Ord. „Die Vorteile, die Schleimfische beim Verlassen des Wassers und Besiedeln des Lands haben, sind offensichtlich.“ (dpa)

zur Startseite