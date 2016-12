Warum die Affen nicht sprechen Anders als vermutet reicht der Körperbau der Primaten durchaus zur Wortbildung – etwas anderes fehlt allerdings.

Sie hocken in den Bäumen und rufen einander zu. Sie könnten jedoch mehr als das, sie könnten auch miteinander plaudern. © imago/nature picture library

Zugegeben: Beim Heiratsantrag krächzt die Stimme dann doch ein wenig und ein unbekannter Akzent schwingt beim Satz „Willst du mich heiraten“ mit. Aber sonst kommen die vier Worte klar verständlich aus dem Sprach-Computer. Das aber verblüfft Sprachforscher sehr. Schließlich ahmt der Rechner doch Lippen, Zunge und Kehlkopf eines Affen nach. Mit dieser Anatomie aber können die Tiere gar nicht sprechen, waren Forscher im letzten halben Jahrhundert überzeugt. Sooft sie den Sprachapparat von Affen in dieser Zeit auch untersucht hatten, kamen sie immer wieder zum selben Ergebnis: Ihr Körperbau erlaubt Affen zwar durchaus bestimmte Warnrufe und andere Laute, eine Sprache wie beim Menschen ist damit aber einfach nicht drin. Jetzt aber zeigen Tecumseh Fitch von der Universität Wien und seine Kollegen in der Zeitschrift Science Advances: „Es geht doch!“

Damit bestätigen die Forscher eine Vermutung, die bereits der Vater der Evolutionstheorie Charles Darwin hegte: Zwischen Affen und Menschen sind die Unterschiede im Bau des Sprachapparates zwischen Kehlkopf und Lippen nicht allzu groß. Trotzdem hat keine Affenart eine Sprache entwickelt, während die heutigen Menschen sich in mehr als 6 000 unterschiedlichen Sprachen miteinander verständigen. Da liegt der Verdacht nahe, dass der Unterschied zwischen Mensch und Tier nicht im Körperbau, sondern im Gehirn zu suchen ist. Nur wir Menschen haben dort die entsprechenden Verbindungen, die den Sprachapparat so kontrollieren und koordinieren, dass wir damit sprechen können.

Bis in die 1960er-Jahre waren die allermeisten Sprachforscher daher davon überzeugt, dass der Unterschied im Gehirn zu suchen ist. Dann aber schauten verschiedene Wissenschaftler sich den Sprachapparat von Rhesusaffen und später auch von anderen Affen genauer an, fütterten ihre Computerprogramme mit den erhaltenen Daten und rechneten die Sprachkapazitäten der Tiere aus. Und erhielten immer wieder ähnliche Ergebnisse: Rein anatomisch ist der Sprachapparat von Rhesus- und anderen Affen nicht in der Lage, den großen Umfang verschiedener Laute zu produzieren, aus denen sich die Sprache von uns Menschen aufbaut. Charles Darwin schien widerlegt, zumindest auf dem Gebiet der Sprachfähigkeit hatte der Vater der Evolutionstheorie sich offensichtlich geirrt.

Die Rufe enthalten fünf Vokale

Diese Lehrmeinung legen Tecumseh Fitch und seine Kollegen jetzt mithilfe von ganz ähnlichen Computerkalkulationen zu den Akten. Allerdings stützten ihre Vorgänger sich auf Gipsabdrücke, die sie vom Sprachapparat toter Affen gemacht hatten, an denen sie feinste Details des Körperbaus studieren konnten.

Tecumseh Fitch und seine Kollegen machten dagegen Röntgen-Videos von lebenden Javaneraffen, die in Südostasien zuhause sind. So beobachteten sie Mund und Rachen, während die Tiere Warnrufe ausstießen, während sie fraßen, aber auch wenn sie schmatzten oder mit den Zähnen klapperten. Wieder fütterten sie mit den so erhaltenen Daten das Computermodell und stellten staunend fest, dass die Affen sehr viele verschiedene Laute produzieren und damit Tausende von Worten formen können. Offensichtlich hatten die an toten Tieren untersuchten Sprachapparate also die Möglichkeiten der Affen gewaltig unterschätzt, die fürs Sprechen nötigen Laute zu erzeugen.

Problemlos erzeugen die Affen so zum Beispiel fünf verschiedene Vokale. Damit aber kommen die verschiedenen Sprachen der Erde aus, einige benötigen sogar nur drei Vokale. Sprechen sollte einem Affen also leichtfallen. Zumindest, wenn er die richtigen Gehirnstrukturen dafür entwickelt. Um herauszubekommen, wie die Sprache eines Affen klingt, verbanden Tecumseh Fitch und seine Kollegen das Computermodell mit dem Affen-Sprachapparat mit einer Software, die ähnlich der menschlichen Sprachsteuerung funktioniert. Zwar krächzt das so erzeugte „Willst Du mich heiraten“ noch stark, aber die Worte sind gut verständlich. Lange bevor die Menschen sich entwickelten, waren offensichtlich die körperlichen Voraussetzungen fürs Sprechen schon angelegt. Für die Entwicklung von Sprache musste dann nur noch eine Steuerung im Gehirn entstehen. Genau, wie es schon Charles Darwin vermutet hatte.

