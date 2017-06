Von der Pflanze in den Tank Ein neues Verfahren macht Biodiesel für herkömmliche Motoren tauglich.

Lukas Gooßen hat mit seinem Team den Nachweis erbracht, dass der neue Kraftstoff im Motor funktioniert. © RUB/Kramer

Das Verfahren klingt fast zu einfach, um wahr zu sein: Lukas Gooßen von der Ruhr-Universität in Bochum und seine Kollegen berichten in der Zeitschrift Science Advances, dass sie gerade einmal zwei Katalysatoren und wenig Energie brauchen, um aus herkömmlichem Biodiesel ein Gemisch herzustellen, das praktisch die gleichen Eigenschaften wie Dieselkraftstoff aus Erdöl hat. „Ein erster Test hat bereits gezeigt, dass ein Modellauto mit einem kleinen Dieselmotor damit fährt“, freut sich der Chemiker.

Genau das klappt mit dem bisher produzierten Biodiesel nicht: Besteht dieser doch aus sogenannten Fettsäure-Methylestern oder kurz FAME (nach dem englischen Fatty Acid Methyl Ester), während Diesel-kraftstoff aus einem Gemisch verschiedener Kohlenwasserstoffe besteht, das aus Erdöl gewonnen wird. In den Augen eines Chemikers sind das aber recht verschiedene Verbindungen.

Solche Unterschiede können im Motor durchaus zu Problemen führen. So hat FAME einen höheren Siedepunkt als Diesel aus Erdöl. Während herkömmlicher Kraftstoff beim Einspritzen in den Motor normalerweise vollständig verdampft, bleibt ein Teil des FAME-Biodiesels flüssig. Diesel in Gas-Form verbrennt anschließend. Das funktioniert beim FAME-Gas zwar genauso, es bleibt aber ein Flüssigkeitsfilm zurück, der ins Motoröl eindringt. Dadurch schmiert das Öl weniger gut, Motorschäden drohen. Auch der Partikelfilter ist gefährdet, der den Feinstaub aus dem Abgas entfernt, weil dieser mit Diesel kontrolliert abgebrannt wird. FAME-Biodiesel brennt dagegen oft mit zu hohen Temperaturen und beschädigt dabei den Filter.

Um mit reinem FAME-Biodiesel zu fahren, müssten die Autohersteller daher einen neuen Motor konstruieren. Das rentiert sich aber nur, wenn man diesen Sprit auch an vielen Tankstellen erhält. Das wiederum ist in absehbarer Zukunft wenig wahrscheinlich. Daher begnügt sich die Europäische Union damit, dem Diesel-Kraftstoff aus Erdöl sieben Prozent FAME-Biodiesel beizumischen. Auch wenn dieser Anteil 2020 auf zehn Prozent steigt, ist das zu wenig, um die Klimaziele zu erreichen, zu denen sich Deutschland und Europa verpflichtet haben. Gleichzeitig lahmt die Einführung von Elektrofahrzeugen, und Autos mit Verbrennungsmotoren scheinen zumindest in bestimmten Bereichen mittelfristig noch eine Zukunft zu haben.

Einen brauchbaren Biodiesel für diese Fahrzeuge aber könnte das Verfahren liefern, das Lukas Gooßen und seine Doktoranden Kai Pfister und Sabrina Baader von der Technischen Universität Kaiserslautern entwickelt haben. Als Rohstoff nehmen die Forscher Rapsöl, aus dem in Europa auch der herkömmliche FAME-Biodiesel hergestellt wird. „Stattdessen könnte man aber auch Jatropha-Öl nehmen, das aus den Nüssen eines Strauches gewonnen wird, der auf armen Böden wächst, die kaum für den Anbau von Nahrungspflanzen taugen“, erklärt Lukas Gooßen.

Das Rapsöl wird in Biodiesel-Anlagen mit Methanol zu Rapsöl-Methyl-Estern umgewandelt und als RME mit Diesel aus Erdöl gemischt. Genau diese RME setzen die Forscher mit dem Kohlenwasserstoff Ethylen weiter um. „Diese Substanz kann zum Beispiel aus der Melasse gewonnen werden, die bei der Verarbeitung von Zuckerrohr als Abfall anfällt“, nennt Lukas Gooßen eine mögliche Quelle für Ethylen.

Weitere Zutaten sind zwei Katalysatoren aus Ruthenium und Palladium sowie die für chemische und technische Reaktionen eher niedrige und damit wenig Energie verbrauchende Temperatur von 60 Grad Celsius. Das genügt, um die innere Struktur der RME zu verändern. Die entstehenden „Isomere“ reagieren mit Ethylen zu einigen Hundert unterschiedlichen Verbindungen, die reichlich Kohlenwasserstoffe enthalten, aus denen Dieselkraftstoff aus Erdöl besteht.

Mit theoretischen Simulationen stimmt Mathias Baader von der TU Kaiserslautern die beiden Katalysatoren so aufeinander ab, dass aus den längeren RME-Ketten kürzere Verbindungen entstehen und das erhaltene Gemisch am Ende Eigenschaften hat, die Dieselkraftstoff aus Erdöl verblüffend ähneln.

Als Silvia Berndt von der Universität Rostock das so produzierte Gemisch genauer unter die Lupe nahm, konnte sie zeigen, dass es die europäische Norm für Diesel-kraftstoffe erfüllt.

Kai Pfister ließ dann noch ein Modell-Auto mit einem Mini-Dieselmotor damit erfolgreich fahren. „Allerdings funktioniert das Verfahren bisher nur im Labor“, erklärt Lukas Gooßen. Für eine technische Anwendung müssen Ingenieure die Methode noch optimieren und unter anderem Katalysatoren finden, die ähnlich gut arbeiten, aber deutlich preiswerter als Ruthenium und Palladium sind. Denn beide gehören zu den Platin-Metallen und sind entsprechend teuer.

Bis der neue Biodiesel also die herkömmlichen Motoren antreiben kann, dürften noch einige Jahre vergehen. Lukas Gooßen und seine Kollegen aber haben die Tür zu einem Treibstoff weit aufgestoßen, dessen Eigenschaften sich praktisch kaum von Diesel aus Erdöl unterscheiden.

