Vollwertkost für Minimonster Amöben haben einen Riesenvorteil: In der Mikro-Welt schlucken sie ihre Beute ganz.

Eine golden gefärbte Dictyostelium-Amöbe hat eine rot eingefärbte Hefezelle fast ganz umflossen © Markus Maniak

Gute Tischmanieren haben Amöben leider nicht: Kaum entdecken sie etwas Schmackhaftes, fließen sie einfach um ihre Beute herum. Ist das Opfer so überwältigt, wird es gleich verdaut. Wichtig ist vor allem, dass es alle wichtigen Nährstoffe in ausreichender Menge enthält, um die Amöbe und ihren Nachwuchs zu versorgen. Schließlich deckt das gerade einmal einen Bruchteil eines Millimeters winzige Lebewesen so die drei wichtigen Säulen seines Lebens im Mikrokosmos ab: Fressen, Vermehren und schlechte Zeiten überdauern.

Zwar ist der Einzeller normalerweise gerade einmal einen Fünfzigstel- oder Hundertstelmillimeter winzig. Dennoch: „Eine Amöbe ist ein ganzer Kerl“, bestätigt der Zellbiologe Markus Maniak von der Universität Kassel. Abgesehen vom enormen Größenunterschied haben Menschen und Amöben eine ganze Reihe von Gemeinsamkeiten. Schließlich gehören beide zur gleichen Domäne des Lebens, den Eukaryonten. Dazu wiederum zählen nicht nur Menschen und alle Tiere vom Blauwal bis zum kleinsten Insekt, sondern auch alle Pflanzen, Pilze, Hefen und eben Amöben. Anders als die beiden anderen Domänen der Bakterien und der Archäen aber setzen die Eukaryonten klar auf Arbeitsteilung:

Da herrscht Ordnung

Während das Innere eines Bakteriums ein wenig durcheinander wirkt, sieht man in der Zelle eines Menschen oder in einer Amöbe eine saubere Ordnung. Wichtige Funktionen konzentrieren diese Eukaryonten an einer Stelle – in Mini-Organen, die Zellbiologen als Organellen bezeichnen. Da gibt es einen Zellkern, in dem das Erbmaterial sicher verwahrt wird, winzige Kraftwerke oder Mitochondrien, die für die Energieversorgung zuständig sind, und ein paar Mini-Organe mehr.

Doch während ein Mensch aus rund hundert Billionen Zellen besteht, die sich auf verschiedene Funktionen spezialisiert haben, hat eine Amöbe nur eine einzige Zelle, die sämtliche Herausforderungen des Lebens allein bewältigen kann. Das aber schafft die Amöbe mit ähnlichen Mitteln und Organen wie der Mensch – und entpuppt sich so als ein ganzer Kerl im Mikro-Format.

Einen gewaltigen Unterschied zu vielen anderen Eukaryonten aber gibt es: Die Zellen von Pilzen, Algen und Pflanzen schützen sich normalerweise mit einer relativ harten Zellwand aus verschiedenen Biomolekülen vor Gefahren von außen. Diese Wand stabilisiert obendrein die Zelle und erlaubt es so einer Pflanze zum Beispiel, einen langen und festen Stängel zu bilden.

Amöben verzichten dagegen auf eine Zellwand. „Eine feste Zellwand bietet ja nicht nur Schutz, sondern hat auch Nachteile“, erklärt Markus Maniak. So kapselt der Minipanzer eine Zelle zwar gegen potenzielle Feinde ab, lässt aber auch sonst kaum etwas durch. Nur kleine Moleküle wie Zucker, Fette und Aminosäuren können sich durchquetschen. Das aber stellt Hefen und andere Lebewesen mit einer festen Zellwand vor ein Problem: Wie sollen sie sich ernähren? Zucker, Fette und Aminosäuren schwimmen in der Natur nur sehr selten in einer Pfütze, meist stecken sie fest in einem Lebewesen. Pflanzenteile, Bakterien und Hefen aber sind viel zu groß, um durch die Zellwand zu passen.

Eine ganz spezielle Verdauung

Wer seine Beute aber nicht verschlucken kann, muss sie notgedrungen außerhalb seines Organismus verdauen. Hefen, Bakterien und andere mit einer Zellwand bewehrte Einzeller sondern daher diverse Substanzen ab, die größere Brocken in mundgerechte Stücke wie Zucker und ähnlichen nahrhaften Kleinkram zerlegen, den sie dann durch ihren Panzer einsaugen können. Leider hat auch diese Idee einen Haken. Die Verdauungssubstanzen stellt eine immer hungrige Hefe mit einigen Energiekosten selbst her, die so erhaltenen kleinen energiereichen Moleküle kann sich dagegen jeder holen, der zufällig vorbeikommt. „Von der nahrhaften Pfütze können eben alle schlürfen“, fasst Markus Maniak zusammen.

Wer also von seinem eigenen Aufwand möglichst viel haben will, kann auf seine schützende Zellwand verzichten, die Beute einfach schlucken und so die Verdauung in sein Inneres verlegen. Genau das tun Amöben. Ohne Zellwand können diese Einzeller ihre Gestalt leicht verändern, fließen um eine Beute in Form eines Bakteriums oder einer Hefe herum und schließen das Opfer so in ihrem Inneren ein.

Das hat einen weiteren Vorteil. Die Schlürfer aus der gemeinsamen Pfütze nehmen verschiedene Nährstoffe einzeln auf. „Ein Bakterium oder eine Hefe ist dagegen eine Art Vollwerternährung, in der alles Notwendige bereits drin ist“, erklärt Markus Maniak. Das wiederum ist für eine Amöbe praktisch, die sich nicht durch Nachkommen vermehrt, sondern ihr Körpergewicht verdoppelt und sich schließlich in zwei neue Individuen teilt. Dazu aber braucht sie viele Nährstoffe.

Der Lieferant dieser Vollwerternährung steckt nach seiner Umschließung in einem Bläschen, das ein wenig an einen Magen erinnert. Genau wie dort sickern auch in die Bläschen der Amöbe Säuren und Enzyme, die Eiweiße in ihre Bestandteile, die Aminosäuren zerlegen. Die sind klein genug, um durch die Membran in die eigentliche Zelle zu wandern. Dort bastelt die Amöbe daraus dann ihre eigenen Eiweiße. Gleich hinter dem Magen neutralisiert beim Menschen die Bauchspeicheldrüse mit Bicarbonat die Magensäure. Schließlich sind die kleinen Zuckermoleküle in vielen Pflanzen zu langen Ketten verknüpft, die sich im sauren Bereich kaum, im neutralen aber durchaus spalten lassen. Ganz ähnlich neutralisiert auch eine Amöbe ihre Verdauungssäuren.

Eine Reihe weiterer Organellen in Amöben erinnert sehr an die Organe eines Menschen. So scheidet die kontraktile Vakuole genau wie eine Niere überschüssige Flüssigkeit aus. Genau wie unsere Leber entschärfen Peroxisomen in den Amöben giftige Substanzen. Andere Organe wie ein Herz oder eine Lunge sind in einer winzigen Amöbe überflüssig, weil sie für den Transport verschiedener Substanzen über größere Entfernungen zuständig sind.

