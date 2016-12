Verheerende Atmosphärische Flüsse Gewaltige Wasserdampfwolken ziehen sich über Tausende Kilometer am Himmel. Sie können das Leben auf der Erde durcheinanderbringen.

© Symbolfoto: dpa

Eine besondere Art von Luftströmen ist vermutlich verantwortlich für ein Austern-Massensterben in der Bucht von San Francisco im Jahr 2011. Die sogenannten Atmosphärischen Flüsse, mehrere Tausend Kilometer lange Wasserdampfwolken, führten zu starken Niederschlägen in der Region, schreiben US-Forscher in den Proceedings B der britischen Royal Society. Dadurch sei sehr viel Süßwasser in die Bucht gekommen, der Salzgehalt des Meerwassers sank. Das machte den Austern wohl den Garaus.

Atmosphärische Flüsse können riesige Mengen an Feuchtigkeit um den Globus transportieren. Treffen sie auf Land, können in kurzer Zeit starke Niederschläge in Form von Regen oder Schnee niedergehen und schwere Fluten und Überschwemmungen verursachen, schreiben die Wissenschaftler um Brian Cheng von der University of California in Davis (US-Bundesstaat Kalifornien). Über die biologischen Auswirkungen der mit den Atmosphärischen Flüssen zusammenhängenden Wetterextreme sei aber bisher wenig bekannt.

Cheng und sein Team haben diese Folgen nun an einer Population von Austern (Ostrea lurida) im Norden der Bucht von San Francisco untersucht. Dazu erfassten sie die Bestände der Tiere alle drei Monate zwischen Oktober 2009 und Juli 2011. Im März 2011 brachten mehrere Atmosphärische Flüsse extreme Niederschläge in die Region. Innerhalb weniger Tage gelangten über die Flüsse große Mengen Süßwasser in die Bucht. Der Salzgehalt sank dadurch erheblich, wie Messungen zeigten. Er blieb für acht aufeinanderfolgende Tage unter einem Wert, den die Forscher bereits zuvor als kritischen Grenzwert für die Austern ermittelt hatten. Luft- und Wassertemperatur, Sauerstoffgehalt und der pH-Wert blieben hingegen im Toleranzbereich der Austernart. Bis Juli 2011 waren die Austern nahezu vollständig verschwunden.

Diese Beobachtungen werten die Autoren als deutlichen Hinweis, dass die Atmosphärischen Flüssen die Ursache für das Austern-Massensterben waren.

Die Austern-Bestände in der Untersuchungsregion erholten sich bis November 2013 wieder. Das klingt nach Entwarnung. „Aber so einfach ist das nicht“, sagt Cheng. „Die neuen Austern sind kleiner und weniger fruchtbar, und das wirkt sich auf die Wiederansiedlung der Austern in der Bucht von San Francisco aus.“

Forscher nehmen an, dass infolge des Klimawandels extreme Wetterlagen in Zusammenhang mit Atmosphärischen Flüssen zunehmen werden, unter anderem deshalb, weil wärmere Luft mehr Wasser aufnehmen kann. Die ökologischen Folgen seien schwer vorherzusagen, der Fortbestand der Austern in Teilen der Bucht von San Francisco sei gefährdet. (dpa)

