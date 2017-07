Unempfindlich gegen Wellen Die konnten was, die Römer. Extrem haltbaren Beton herstellen zum Beispiel. Welche Chemie steckt dahinter?

Bei Orbetello in der Toskana bohrten die Forscher Proben aus dem Beton der antiken Hafenanlagen von Portus Cosanus.

So sieht der römische Beton mit dem seltenen Mineral unter dem Mikroskop aus.

Hafenanlagen, Wohnhäuser, Wasserleitungen: Viele Großbauwerke des Römischen Reiches wie das Pantheon und das Kolosseum in Rom wurden aus Beton gebaut. Während moderner Beton innerhalb weniger Jahrzehnte von Meerwasser stark angegriffen wird, bestehen einige römische Wellenbrecher und Piere seit rund 2 000 Jahren. Offenbar macht ein seltenes, sich nach und nach bildendes Mineral den römischen Beton widerstandsfähig, berichten Forscher um Marie Jackson von der University of Utah in Salt Lake City in der Fachzeitschrift American Mineralogist.

Über das „opus caementitium“, den römischen Beton, schrieb der Römer Plinius der Ältere (24 bis 79 n. Chr.): „Sobald er mit den Wellen der See in Kontakt kommt und unter Wasser liegt, wird er zu einer einzigen Steinmasse, unempfindlich gegen die Wellen und jeden Tag stärker.“ Jackson und Kollegen sind der Auffassung, dass Plinius nicht übertrieben hat. Sie haben über Jahre hinweg Proben römischen Betons aus den Überresten vier verschiedener antiker Hafenanlagen an der Südwestküste Italiens untersucht. Dabei stießen sie auf ein seltenes Mineral namens Aluminium-Tobermorit, dessen Entstehung sie in der aktuellen Studie genauer untersuchten.

Die Anwesenheit des Minerals im römischen Beton habe sie überrascht, schreiben die Forscher. Für die künstliche Herstellung von Aluminium-Tobermorit im Labor benötige man hohe Temperaturen und selbst dann entstünden nur sehr geringe Mengen. „Niemand hat Tobermorit bei 20 Grad Celsius hergestellt“, sagt Jackson. „Oh, außer die Römer!“

Das Forscherteam untersuchte die Proben aus dem römischen Beton mit Röntgenstrahlen und anderen bildgebenden Verfahren mit hoher Auflösung. Dabei entdeckten sie, dass sich Aluminium-Tobermorit und ein ähnliches Mineral namens Phillipsit an verschiedenen Zuschlagstoffen des Betons bilden: sowohl am Kalk als auch an Feldspat und Bims.

Eine wichtige Rolle bei den chemischen Reaktionen spielen dabei winzige Poren, die mit einer stark basischen Flüssigkeit gefüllt sind. Diese ermöglichen den Austausch von Ionen und die Bildung der seltenen Mineralien, die das Bindemittel und die Zuschlagstoffe aus Gesteinen felsenfest miteinander verbinden.

Dies unterscheide den römischen Beton vom modernen, schreiben die Wissenschaftler: Heute lege man Wert darauf, dass das Bindemittel (Zement) und die Zuschlagstoffe (Sand, Steine) möglichst nicht miteinander reagieren. Zwar gibt es nach dem Abbinden des Zements weitere chemische Reaktionen, die langfristig eine zusätzliche Aushärtung des Betons bewirken. Allerdings entstehen meist keine chemischen Verbindungen zwischen dem Zement und den Steinen, was die Ausbreitung von Rissen entlang der Grenzflächen von Bindemittel und Zuschlagstoffen begünstigt. Bei unerwünschten chemischen Reaktionen zwischen Betonbestandteilen können Gele – zum Beispiel Alkali-Kieselsäure-Gel – entstehen, die Wasser aufnehmen und so modernen Beton von innen heraus aufbrechen lassen können.

Den Erkenntnissen von Jackson und Kollegen zufolge kam dem römischen Beton zum einen zugute, dass poröses vulkanisches Gestein von den Phlegräischen Feldern nahe des Vesuv genutzt wurde, einem Gebiet mit hoher vulkanischer Aktivität. Zum anderen verwendeten die Römer Meerwasser – neben Vulkanasche und Kalk – zum Anrühren des Betons. Jackson möchte auf der Basis ihrer Erkenntnisse ein Rezept für römischen Beton entwickeln. Er sei zwar keine Alternative zu modernem Stahlbeton, könne aber bei Bauten mit Kontakt zu Meerwasser nützlich sein. (dpa)

