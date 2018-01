TU-Professor nun SVR-Mitglied

Hans Vorländer © dpa

Dresden/Berlin. Der Dresdner Politikwissenschaftler Hans Vorländer ist zum 1. Januar in den Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration (SVR) berufen worden. Damit werde die Forschungsexpertise des Rates in den theoretischen Grundlagen der Politik gestärkt, teilte die Technische Universität Dresden am Donnerstag mit.

Vorländer ist Inhaber des Lehrstuhls für Politische Theorie und Ideengeschichte an der Technischen Universität Dresden und forscht unter anderem über Verfassungs- und Demokratiepolitik. Neben Vorländer wurde auch die Politikwissenschaftlerin Sieglinde Rosenberger von der Universität Wien in den Expertenrat berufen. Die beiden Vorgänger Wilfried Bos (Dortmund) und Gianni D’Amato (Neuchatel/Schweiz) sind turnusgemäß ausgeschieden.

Dem Sachverständigenrat gehören neun Wissenschaftler aus verschiedenen Disziplinen und Forschungsrichtungen an. Er ist nach eigenen Angaben ein unabhängiges und interdisziplinär besetztes Expertengremium, das zu integrations- und migrationspolitischen Themen Stellung bezieht und handlungsorientierte Politikberatung anbietet. Die Ergebnisse seiner Arbeit werden in einem Jahresgutachten veröffentlicht. Der Sachverständigenrat geht auf eine Initiative der Stiftung Mercator und der Volkswagenstiftung zurück. (epd)

www.forum-midem.de

