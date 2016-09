Studium für Praktiker Wer nicht nur die Theorie will, ist an der Dresdner Berufsakademie richtig. Am Freitag darf sie richtig feiern.

Studieren in modernem Ambiente. Im Jahr 2011 zog die Berufsakademie auf den neuen Campus an der Hans-Grundig-Straße um. © PR

Alles auf Anfang. So hieß das Motto vor 25 Jahren. Mit der Wiedervereinigung mussten sich die vielen Ingenieurschulen in Sachsen neu erfinden. Auch die damals gerade erst gewählte Führungsmannschaft der Dresdner Ingenieurschule für Holztechnik wollte neue Wege gehen. Gemeinsam mit anderen Kollegen aus sächsischen Ingenieurschulen schaut sie sich das Modell der Berufsakademien in Baden-Württemberg an. Dort waren und sind Theorie und Praxis eng verzahnt. Der Plan stand fest: die Gründung einer Berufsakademie in Sachsen. Am kommenden Freitag steigt am Dresdner Standort die Geburtstagsfeier.

Zum Ehrentag lassen sich die Mitarbeiter der Berufsakademie auf dem Campus an der Hans-Grundig-Straße gern mal aus dem Konzept bringen. Mit über 850 Unternehmen arbeitet die Akademie zusammen. Dort absolvieren die Studenten den Praxisteil ihres dualen Studiums. Am Freitag sind die Unternehmen allerdings einmal bei den Studenten zu Gast. Gut 30 Firmen stellen sich und ihr Angebot beim „Offenen Campus“ vor. Die Einladung kommt nicht von ungefähr. „Wir wollen natürlich auch im Jubiläumsjahr unsere Studienmöglichkeiten vorstellen“, sagt Direktor Andreas Hänsel. Die haben sich in den vergangenen Jahren durchaus verändert.

Mit gerade einmal 49 Studenten startete die Dresdner Berufsakademie im Jahr 1991 in eine neue Zukunft. Die Tradition der ehemaligen Ingenieurschule blieb mit der Studienrichtung Holz- und Kunststofftechnik erhalten. Hinzu kamen Bankwesen und Industrie. Das Angebot ist in den vergangenen Jahren gewachsen. Heute können Studenten beispielsweise auch Agrar- oder Versicherungsmanagement sowie Medieninformatik wählen. Weit über 4 000 Studenten hat die Berufsakademie Sachsen. Der Dresdner Standort ist der größte von insgesamt sieben.

Wer sich für ein duales Studium interessiert, kann am Freitag zum „Offenen Campus“ kommen. Von 14.30 Uhr bis 18 Uhr starten regelmäßig Führungen über das Gelände, Fachvorträge und Rundgänge durch die Labore. Andreas Hänsel empfiehlt das Studium vor allem denen, die nicht nur über Büchern brüten wollen. Der Kontakt zu den Unternehmen während des Studiums hätte aber noch einen anderen großen Vorteil. „Viele unserer Absolventen werden direkt eingestellt.“

