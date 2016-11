Stressige Suche nach der Wunsch-Uni Die Hochschule zu wechseln, ist mit bürokratischen Hürden verbunden. Worauf Studenten achten müssen.

Wer sich in einer Uni nicht wohlfühlt, kann den Studienort wechseln. Dafür sind aber Organisationstalent und ein gutes Händchen für Recherche notwendig. © dpa-tmn

Gründe gibt es viele. Wenn der Freund oder die Freundin in einer anderen Stadt wohnt. Wenn das Leben in der Hochschulstadt zu teuer ist. Oder einem einfach das gute Gefühl beim Studieren fehlt. Viele denken in solch einer Situation über einen Uniwechsel nach. Doch der ist gar nicht so einfach.

Wer an einer anderen Universität weiterstudieren will, steht vor einem ganzen Berg an Fragen. Erst einmal muss die Hochschule gefunden werden, die den eigenen oder einen ähnlichen Studiengang anbietet. Schon da gibt es Probleme, weiß Christine Rennert. Sie ist Leiterin des Immatrikulationsamts der TU Dresden. „Es ist heute nicht mehr so einfach festzustellen, welche Studiengänge gleich sind“, sagt sie. Manchmal tragen sie denselben Namen, weichen aber inhaltlich stark voneinander ab. Oder sie werden unterschiedlich bezeichnet, bieten aber das Gleiche an. Wenn möglich, sollten Studenten deshalb einen Hochschulwechsel erst zum Master in Erwägung ziehen, empfiehlt die Expertin.

Wer dennoch während des laufenden Studiums wechseln will oder muss, sollte sich rechtzeitig informieren. Beispielsweise darüber, ob der Studiengang an der Wunsch-Uni zulassungsbeschränkt ist. Ein Wechsel ist in diesem Fall nur möglich, wenn auch entsprechende Studienplätze frei sind. Wie hoch die Chancen dafür sind, können das Immatrikulationsamt oder das Studentensekretariat der neuen Hochschule am besten beantworten.

Auch der Gang zum Prüfungsamt ist ratsam. Die Mitarbeiter dort wissen genau, welche der bisher erbrachten Studienleistungen und Fachsemester angerechnet werden können. „Es ist sinnvoll, sich rechtzeitig, noch vor Beginn der Bewerbungsfrist zu erkundigen“, empfiehlt Christine Rennert. Häufig nehme allein die Bearbeitung der Anträge auf Anrechnung der bisher erbrachten Prüfungsleistungen viel Zeit in Anspruch.

Studienberater empfehlen deshalb, sich einen Zeitplan anzulegen. Mit allen Terminen und Abgabefristen rund um den Uniwechsel. Wechselwillige Studenten sollten frühzeitig in Erfahrung bringen, wie das Studium an der neuen Universität abläuft. Müssen etwa Hausarbeiten geschrieben werden oder Klausuren, enthält der Studiengang praktische Elemente oder einen verpflichtenden Auslandsaufenthalt? All das lässt sich vorab erfragen.

Auch über den Zeitpunkt für den Wechsel müssen sich die Studenten klar werden. Manche Studiengänge sind zu Beginn sehr verschult, sodass ein Quereinstieg nur schwer möglich ist. Bei anderen mit mehr Variationsmöglichkeiten ist es hingegen einfacher, möglichst früh einzusteigen. Besonders wichtig: Sich dennoch an der bisherigen Universität für das kommende Semester zurückzumelden. Es gibt keinen Automatismus, den gewünschten Studienplatz tatsächlich zu bekommen. Studenten, die wechseln wollen, müssen also auch einen Plan dafür haben, wenn es mit dem neuen Studienplatz doch nicht funktioniert.

Ist der Zulassungsbescheid im Briefkasten, steht dem Studium an der neuen Hochschule nichts mehr im Weg. Einführungsveranstaltungen gibt es für die Wechsler allerdings nicht. Wer die neue Uni kennenlernen will, muss sich selbst in die Spur begeben. Gute Ansprechpartner sind in solchen Fällen auch die Fachschaftsräte. Bei Fragen rund ums Studienfach hilft der Fachberater weiter. (mit dpa)

