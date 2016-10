Artikelempfehlung

Spinnengift-Gene im Virus

Nashville. In einem Virus haben Forscher Gene für einen Bestandteil des Gifts von Schwarzen Witwen entdeckt. Das Virus mit dem Namen Phage WO befällt Wolbachia-Bakterien, die wiederum als Parasiten in vielen Gliederfüßern leben, darunter Insekten und Spinnen. Im Erbgut des Virus fanden Sarah Bordenstein und Seth Bordenstein von der Vanderbilt University in Nashville (US-Staat Tennessee) einen ganzen Komplex mit Genen aus solchen höheren Lebewesen, wie sie im Fachjournal Nature Communications berichten. Viren sind spezialisiert auf Bakterien, Archaeen oder aber Eukaryoten – also Lebewesen, deren Zellen einen Zellkern haben. Deshalb befallen Viren, die in Bakterien eindringen, üblicherweise keine Zellen höherer Lebewesen. Um sich zu vermehren, greifen sie in das Erbgut ihrer Wirtszelle ein. Dabei übernehmen sie wichtige Gene der Wirtszelle in ihr Genom. Ungewöhnlich ist den Autoren zufolge, dass die jetzt entdeckten Gene im Erbgut von Phage WO nicht von Bakterien stammen, sondern von einem höheren Lebewesen, nämlich Insekten oder Spinnen.