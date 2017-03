Sperma-Check per Smartphone

Boston. Die Qualität von Sperma könnte sich auf günstige und unkomplizierte Weise mithilfe eines Smartphones beurteilen lassen. US-Forscher stellen ein solches Sperma-Check-System für die Heimanwendung im Fachblatt Science Translational Medicine vor. Der Test könne ähnlich unkompliziert und in privater Umgebung eingesetzt werden wie ein Schwangerschaftstest und zum Beispiel ungewollt kinderlose Paare auf mögliche Probleme mit der Fruchtbarkeit hinweisen, schreiben sie. Bisher existiere er allerdings nur als Prototyp. Das Testsystem besteht aus einem optischen Zubehörteil, auf dem das Smartphone befestigt wird. Die nicht weiter aufbereitete Spermaprobe wird auf eine Art Einmal-Chip geladen, der dann in das Zubehörteil geschoben wird. In weniger als fünf Sekunden analysiert die Kamera des Smartphones dann Spermienkonzentration und -beweglichkeit in der Probe. Die Materialkosten beliefen sich auf umgerechnet gut vier Euro, berichten die Forscher. (dpa)

