So ticken Sachsens Jugendliche

Eine Dresdner Studie durchleuchtet den Alltag. Sie sucht auch in den Genen nach Ursachen psychischer Störungen.

Der Morgen ist nicht die beste Tageszeit. Die Wohlfühlzeit der Jugend fängt mittags an. Dann werden die 14- bis 21-Jährigen munterer, zufriedener, sie blicken dann positiver und optimistischer auf die Dinge um sich. Und wen wundert es, sie sind am Wochenende gut drauf: entspannter, voller Energie, zufriedener und fühlen sich wacher als die Tage zuvor.

Katja Beesdo-Baum von der TU Dresden hat die ersten Daten von Bemind, ihrer großen Dresdner Jugendstudie, ausgewertet. Im Gespräch mit der Sächsischen Zeitung berichtet sie erstmals darüber. Der Psychologieprofessorin geht es jedoch nicht um das neue Wohlfühlbild der jungen Generation. Sie will psychische Störungen verhindern, indem sie die Auslöser dafür findet. Genetische, biologische, soziale Ursachen sind das. Das Alltagsverhalten gehört dazu.

Im Speichel und in Blutproben lassen sich biologische, auch genetische Besonderheiten nachweisen. Nach Cortisol, dem Stresshormon, wird gefahndet. Die Haarproben dafür analysiert das Team vom Dresdner Biopsychologen Clemens Kirschbaum. In den zuletzt gewachsenen drei Zentimetern Haar ist der Stress der letzten drei Monaten gespeichert.

An mehreren Tagen bekommen die Jugendlichen einen kleinen Herzsensor. Der misst auch jede Bewegung, egal ob schnelle oder langsame. Achtmal am Tag gibt es dazu Fragen zum Wohlbefinden per Smartphone-App. Nur so lasse sich der Alltag der Jugendlichen wissenschaftlich nachvollziehen, sagt Katja Beesdo-Baum. Und all das mit dem einen Ziel: Warum wird der eine Mensch depressiv, der andere aber bleibt trotz gleicher Risiko-Gene gesund? Was sind die Risikofaktoren, und welchen Einfluss hat das Alltagsverhalten? Was bietet letztlich den Schutz vor psychischen Erkrankungen?

1,5 Millionen Euro kostet der erste Teil der Forschungen, weitere sollen folgen. Den Fortsetzungsantrag fürs Bundesforschungsministerium schreibt Katja Beesdo-Baum gerade. 1 000 Jugendliche haben sich schon an Bemind beteiligt, fast 500 Eltern ebenso. Die Wissenschaftler wissen nun, dass 15 Prozent der Jugendlichen schon einmal eine Depression hatten und fast 20 Prozent bereits eine Angststörung. Bei sieben Prozent der Jugendlichen waren es soziale Ängste, zum Beispiel die Angst, in einer Gruppe nicht zu bestehen. Bis zu 15 Prozent sind in irgendeiner Weise abhängig von Alkohol oder Medikamenten, was etwa im Bundesdurchschnitt liegt.

Und die gute Nachricht: 80 Prozent sind mit ihrem Leben zufrieden, 70 Prozent sind gern mit ihrer Familie zusammen. 90 Prozent glauben an sich und daran, dass sie ihre Ziele erreichen können, wenn sie sich anstrengen.

