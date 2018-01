So bereitet sich Astro-Alex auf die ISS-Mission vor Noch nicht oben, aber auch nicht mehr so irdisch, das ist das Sternenstädtchen bei Moskau. Hier bekommt der künftige ISS-Kommandant Alexander Gerst ein Überlebenstraining.

Mein Platz im All: Alexander Gerst bereitet die Sojus-Kapsel fürs Training vor. Zu dritt in dicken Raumanzügen wird’s eng. © Stephan Schoen

Es geht ums Überleben: Ankommen oder Absturz. Sekunden entscheiden darüber, was mit der Sojus-Kapsel auf dem Weg zur Raumstation passiert. Sergej Prokopjew, der russische Kommandant, steuert das Raumschiff trotz Sauerstoffverlust. Als dann auch noch die Triebwerke ausfallen, bekommt auch Alexander Gerst, der deutsche Co-Pilot in der Sojus-Kapsel, so richtig Stress. Nur einer freut sich, Wladimir Osokin. Für alle anderen aber wird’s so richtig mies. Osokin denkt sich Fehler aus und stresst die Crew. Als Sojus-Trainingsleiter hier im Sternenstädtchen bei Moskau hat er in den nicht einmal zwei Stunden gleich zehn böse Überraschungen für die Raumfahrer in der Kapsel vorbereitet. Jede ihrer Bewegung beobachtet dann sein Team an den Monitoren im Kontrollraum.

Freitag, 11.43 Uhr, und die Crew ist angekommen, aber längst noch nicht fertig für heute. Sergej Prokopjew, Alexander Gerst und Serena Aunon-Chancellor, die Nasa-Astronautin, klettern aus ihrer engen Raumkapsel. Die ist so groß wie ein kleiner Kleinwagen klein. Und voll mit Gerätschaften bis unters Dach.

Crash-Test auf Russisch

Alexander Gerst hat ein Jahr lang pure Theorie für den neuen Job als Co-Pilot gepaukt, die Sojus-Bedienungsanleitung sozusagen auswendig gelernt. Und was hat es ihm genützt? Für dieses Training bekommt er eine Fünf. Trainer Wladimir Osokin ist zufrieden. Die Fünf, das ist der Bestwert im Russischen. Schlechter als 4,7 wäre in diesem Training allerdings durchgefallen. Das hätte Nachsitzen zur Folge, zusätzliche Übungsstunden. „Und, schon mal durchgefallen?“ Ein kurzes „Nö“ ist Gerst’s Antwort.

Nur die russischen Sojus-Raketen können derzeit neues Personal zur Internationalen Raumstation ISS bringen. Und wer mit ins All will, muss hierher zum Training. Russen, Amerikaner der Nasa und die Europäer von der Europäischen Raumfahrtagentur Esa leben und arbeiten hier. 6 000 Bewohner hat das Sternenstädtchen darunter auch viele ehemalige Kosmonauten mit ihren Familien. Etwa 2 000 der Einwohner haben etwas mit der aktuellen Raumfahrt zu tun. Alexander Gerst ist einer von ihnen und hat hier ein Appartement. Nasa-Astronauten indes haben eigene Datschas, kleine Häuser auf dem Terrain.

360-Grad-Foto von der Trainings-Kapsel

Ein hoher Zaun, eine Schranke mit Wachposten, noch eine Mauer, wieder eine Schranke und noch mehr Wachposten. Nur so kommt man in die geschlossene Stadt. Das Sternenstädtchen wurde in den 60er Jahren aufgebaut. „Zentrum zur Vorbereitung von Kosmonauten Juri Gagarin“ leuchtet da am Verwaltungsgebäude. Und Gagarin ist überall. Er schaut vom Poster beim heutigen Sojus-Training zu, begrüßt als Bronzestatue die Besucher und blickt vom Foto auf die große Zentrifuge herab. Dort, wo die Kosmonauten mit achtfacher Erdanziehung gequält werden, um deren Gesundheit zu testen. Derartige Kräfte können schließlich bei der Rückkehr der Raumkapsel zur Erde ganz real auftreten. So wie all die Pannen, die hier in den Nachbauten der realen Sojus-Raumschiffe im Simulator geübt werden.

Die Ausbildung geht weiter. Manuelles Ankoppeln einer Sojus bei Totalausfall aller automatischen Systeme, steht auf dem Programm. Wie im Computer-Game mit zwei Joysticks fliegen, nur ohne Bildschirm. Zur Orientierung bleibt nur der Blick aus einem kleinen Seitenfenster auf die sich nähernde Raumstation. Anderthalb Stunden dauert dies, sechs Versuche lang, alle klappen. 18.30 Uhr ist der Unterricht vorbei und Alexander Gerst zufrieden. Fürs Kochen bleibt diesmal nicht die Zeit. Lecker Essen gemeinsam mit Freunden, den russischen Kosmonauten, den Nasa-Astronauten, gibt es erst am Wochenende wieder. An diesem Abend aber trifft er sich um 20 Uhr mit Serena und Sergej, den beiden Kollegen, mit denen er am 6. Juni ins All startet. Sie sind wieder mal verabredet zum Lernen. Es ist ihre Vorbereitung für den nächsten Tag. Für die Tests im Sojus-Simulator mit all den miesen Fallen.

