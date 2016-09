Sie reden miteinander Völlig unterschätzt: Wissenschaftler erkennen die Kommunikation der Menschenaffen und lernen daraus.

Was machst du da in meinem Wald, fragt dieser Blick. Bisher verstehen wir nur Gesten und Mimik. Doch Orang-Utans wie dieser in Borneo können noch ganz anders kommunizieren. © SZ/Stephan Schön

Primitive Laute dringen durch dichtes Laub. Gebrüll im Gebüsch. Oder ist das doch mehr? Orang-Utans haben ihre Stimme wesentlich besser unter Kontrolle als bisher geglaubt. Sie können einmal erlernte Lautäußerungen offenbar ganz bewusst und daher auch flexibel wiedergeben. Das berichtet jetzt ein internationales Forscherteam. Mit dabei sind auch Wissenschaftler des Leipziger Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie (Eva).

Bisher gingen die Wissenschaftler davon aus, dass unsere nächsten Verwandten, die Menschenaffen, keine neuen Laute lernen können und dass Sprache folglich ihren Ursprung nicht bei ihnen hatte. In einem Imitationsspiel gelang es dem Orang-Utan Rocky jedoch, Tonhöhe und Tonfall von vokalähnlichen Rufen einer Forscherin nachzuahmen. Die Entdeckung zeigt, dass Orang-Utans die Fähigkeit haben, ihre Stimme zu kontrollieren. Orang-Utan Rocky könnte damit den Schlüssel liefern, wie sich die menschliche Sprache seit der Zeit der Vorfahren der Menschenaffen entwickelt hat.

Rockys Laute wurden abgespeichert und mit den Orang-Utan-Rufen aus der größten Datenbank verglichen. Dort sind die Rufe von mehr als 120 Orang-Utans abgespeichert. 12 000 Stunden Beobachtungszeit enthält diese Datenbank. Beim Vergleich der Laute von Rocky stellte sich heraus, dass diese sich von der gesamten Datenbank unterschieden. Rocky war also dazu in der Lage, neue Laute zu lernen und dafür auch seine Stimme während einer Konversation zu kontrollieren.

„Dass Rocky eine nicht artspezifische Lautäußerung gelernt hat und er Laute nachahmen kann, verrät uns auch, wie flexibel und komplex das Kommunikationssystem der Menschenaffen ist und welche Rolle stimmliche Kommunikation in ihrem Alltag spielt“, sagt Alexander Mielke aus der Abteilung für Primatologie am Max-Planck-Institut Eva. Mielke war an der automatischen Stimmanalyse von Rockys Rufen beteiligt und bestimmte, wie genau sie der Modellvokalisierung glichen. Dazu passte er eine automatische Stimmerkennungssoftware an, die er ursprünglich für die Bestimmung der Rufe von Diademmeerkatzen, einer anderen Primatenart, entwickelt hatte.

„Wie sich die gesprochene Sprache aus den Kommunikationssystemen der Vorfahren der Menschenaffen entwickelt hat, ist noch unklar“, sagt Adriano Lameira. Er leitet seit 2015 die Abteilung für Anthropologie an der Durham University. Bisher ging man davon aus, dass Menschenaffen keine neuen Laute lernen können, sondern dass ihre Lautäußerungen von einem Affekt gesteuert werden, den sie nicht kontrollieren können. „Unsere Forschung belegt jetzt aber, dass Orang-Utans ihre Stimme beherrschen.“ Das zeigt auch, dass die Kontrolle der Menschen über ihre Stimme von den gemeinsamen Vorfahren stammen könnte. Möglicherweise sind daher auch andere Menschenaffen dazu in der Lage. „Wir könnten bald mehr über die stimmlichen Eigenschaften unserer Vorfahren erfahren, die zu einer Zeit lebten, bevor sich die Abstammungslinien von Orang-Utans und Menschen trennten“, sagt Lameira. „Wir hoffen herauszufinden, wie sich dieses Vokalsystem zur menschlichen Sprache entwickelt hat.“ (SZ/sts)

