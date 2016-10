Seegurken, Schlammwürmer und sprudelndes Methan Mithilfe ferngesteuerter Tauchrover gelingen einzigartige Einblicke in die Tiefsee-Welt.

New York. Neue Tauchrover haben eine ungeahnte Vielzahl unterseeischer Tierarten ans Tageslicht gebracht. Meeresforscher der US-Klima- und Umweltbehörde NOAA präsentierten auf einer Tiefsee-Fachkonferenz in New York spektakuläre Bilder von tanzenden, purpurfarbenen Seegurken und knallrosa Schlammwürmern aus den Tiefen des Marianengrabens vor Guam. Die Aufnahmen von einer NOAA-Forschungsreise im Sommer wurden mithilfe sogenannter Roboats (Robot Boats) gemacht.

Auch drei neue Heißwasser-Quellen sowie ein ganzes Feld sogenannter Schwarzer Raucher – ein Terrain mit bis zu 30 Meter hohen Schloten, aus denen Partikel-angereichertes heißes Wasser wie Rauch aufsteigt – entdeckten die NOAA-Forscher in dem bis zu elf Kilometer tiefen Graben.

Neben beeindruckenden Bildern der unterseeischen Tierwelt berichteten Tiefseeforscher auch über die Entdeckung von 500 sprudelnden Methanquellen im Meeresboden vor der US-Westküste. „Es scheint, dass die gesamte Küste vor Washington, Oregon und Kalifornien eine gigantische Methanquelle ist“, sagt der Meeresforscher Robert Ballard. Das Team um Ballard, der durch die Entdeckung des Titanic-Wracks bekannt wurde, hatte den Fund im Sommer vom Forschungsschiff Nautilus aus ebenfalls mithilfe zweier ferngesteuerter Unterwasser-Rover gemacht.

2014 hatten Forscher vor der Ostküste entlang des Kontinentalsockels auch bereits über 500 solcher Quellen entdeckt. Durch die neuen Funde habe sich die Zahl der Methanquellen entlang der Kontinentalgrenzen der USA auf etwa 1 000 verdoppelt, hieß es. Wie viel des starken Treibhausgases jedoch in die Atmosphäre gelangt, ist noch unklar.

Auf der Tiefsee-Konferenz „Beyond the Ships“ (Jenseits der Schiffe) trafen 100 Experten an der Rockefeller University zusammen, um neue Unterwasser-Projekte zu planen. Schon jetzt zeichnet sich ab: Tauchrover werden dabei eine entscheidende Rolle spielen. „Mit ihnen helfen wir, den Meeresgrund auch für Menschen Wirklichkeit werden zu lassen, die niemals ans Meer kommen werden“, sagt Wendy Schmidt vom Schmidt Ocean Institut. Echtzeitübertragungen zu Forschungsschiffen, aber auch in Schulen und Hörsäle machten diese Funde für ein großes Publikum und zugleich wesentlich schneller und kostengünstiger als früher verfügbar, betonen die Forscher.

