Sechs Minuten des Schreckens Auf dem Mars beginnt eine neue Suche nach außerirdischem Leben. Diesmal sind auch Dresdner Wissenschaftler dabei.

Von nun an allein unterwegs: Die Landekapsel Schiaparelli hat sich erfolgreich von ihrer Raumsonde Trace Gas Orbiter gelöst. Am Mittwochabend wird sie auf unserem Nachbarplaneten ankommen – und hoffentlich ganz sanft landen. © dpa

Da muss mehr sein als Sand, Staub und Stein. Immer mehr Wissenschaftler gehen davon aus: Es gibt Leben im Stein, unter dem Marsboden, im Eis. Nur gefunden hat dieses Leben bisher niemand. Kein Rover, kein Roboter, keine Sonde. All die Daten waren bisher nur Indizien, aber das ist eben noch kein Beweis. Den könnten, den wollen nun die europäische Raumfahrtagentur Esa und ihr russischer Partner Roskosmos erbringen. Sie sind eben dabei, eine gemeinsame Sonde auf dem Mars abzusetzen. Es ist der Vorbote für weit mehr. Exomars nennt sich das, und das steht für Exobiologie, also außerirdisches Leben, und Mars.

Nach rund 500 Millionen Kilometern und sieben Monaten Flugzeit rückt für das Testmodul Schiaparelli der entscheidende Moment der Landung am Mittwochabend näher. „Alles muss mit millisekundengenauer Präzision funktionieren“, sagt der Esa-Experte Jorge Vago. „Und unsere Einflussmöglichkeiten sind gleich null.“ Die Daten der Sonde brauchen rund zehn Minuten, um vom Mars zur Erde zu gelangen. Ein Computer steuert das Landemanöver. Wenn Informationen über Probleme im Kontrollzentrum eintreffen, kann Schiaparelli längst als Weltraumschrott im rötlichen Marssand liegen. „Deswegen sprechen die Amerikaner bei diesen Manövern von den sieben Minuten des Schreckens“, erklärt Vago. „In unserem Fall sind es sechs Minuten“ – die Landesequenz sei auf sechs Minuten programmiert. Der Ingenieur aus Argentinien ist zuversichtlich: „Unsere Simulationen geben uns eine Erfolgschance von fast 98 Prozent.“

Am Mittwoch entscheidet sich dies. Dann werden auch Dresdner Wissenschaftler die Schreckensminuten wie langsam dahinkriechende Stunden empfinden. Das sanfte Aufsetzen des Schiaparelli-Landers ist schließlich eine Voraussetzung auch für ihr Experiment. Es soll 2020 mit einem Marsrover folgen und könnte einen bisher nie da gewesenen Blick in den Mars hinein geben. Dirk Plettemeier, Nachrichtentechnik-Professor an der TU Dresden, hat mit seinem Team Radargeräte entwickelt, die auch unter die Oberfläche reichen. „Wir können damit bis zu fünf Meter tief in den Marsboden hineinschauen“, berichtet Plettemeier. „Bis auf wenige Zentimeter genau sehen wir, was sich unter der Oberfläche befindet.“ Sand und Steine werden sichtbar. Wasser und Eis und die typischen Veränderungen, wie sie selbst einfachstes Leben im Boden hinterlässt. Derzeit laufen in den Laboratorien die letzten Härtetests für die Antennen unter Extrembedingungen. „Unsererseits ist alles vorbereitet und funktioniert“, kommentiert Dirk Plettemeier am Montag den Status seiner Experimente. Und für den Mittwoch kann er wie all die anderen nur hoffen. Für die Esa wie auch für Roskosmos hängt viel vom Erfolg dieser Landung ab.

Exomars gilt als wichtiges Projekt gerade in politisch schwierigen Zeiten. Wegen der Kriege in Syrien und der Ukraine ist ein Gemeinschaftsprojekt wie Exomars zudem eine wichtige Brücke zwischen Russland und dem Westen. Der russische Experte Maxim Mokroussow sieht in Exomars einen Prototyp für künftige internationale Kooperationen. „Die Erkenntnisse und die Technik können zum Beispiel für eine Mondmission genutzt werden“, meint er. Roskosmos plant, in den kommenden Jahren Sonden sowie bis 2030 Kosmonauten zum Mond zu schicken.

Mit Exomars erproben die Esa und Roskosmos schon mal die technische Kooperation in vielen Bereichen. Die Forschungssonde – der Trace Gas Orbiter (TGO) – mit Geräten beider Agenturen an Bord war im März von Baikonur ins All gestartet. Huckepack mitgeflogen ist der automatische Lander Schiaparelli. Am Sonntag wurden die beiden erfolgreich getrennt.

Der Hauptteil von Exomars, der Rover, kommt dann 2020 zum Roten Planeten. Auf diesem befindet sich auch die Radartechnik mit den Spezialantennen aus Dresden. Damit der Rover erfolgreich auf dem Roten Planeten ankommt, werden die Erfahrungen mit dem Testlander Schiaparelli benötigt. Scheitert diese Landung indes, wäre die gesamte weitere Mission infrage gestellt. Schon deshalb werden es ziemlich lange Minuten auch für die Dresdner Forscher, bis Schiaparelli sich am Mittwoch um exakt 16.48 Uhr schließlich meldet: „Ich bin gut angekommen.“ (SZ/sts/dpa)

