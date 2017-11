Schlaf ohne Gehirn Forscher dokumentieren einen schlafartigen Zustand bei Quallen.

Eine Mangrovenqualle ruht kopfüber auf schwarzem Sand. © Caltech

Zum Schlafen ist offenbar kein Gehirn nötig: Forscher berichten, dass Quallen nachts in einen schlafartigen Ruhezustand wechseln. Das deute darauf hin, dass Schlaf im Lauf der Evolution schon wesentlich früher entstanden sei als bisher bekannt, folgert das Team um Lea Goentoro vom California Institute of Technologe in Pasadena im Fachblatt Current Biology. „Das ist das erste Beispiel für Schlaf bei Tieren ohne Gehirn“, sagt Ko-Autor Paul Sternberg.

Schlaf gibt es bei allen bislang untersuchten Wirbeltieren und auch bei Fruchtfliegen. Hinweise auf schlafähnliche Zustände gebe es aber auch für Gliederfüßer (Arthropoda) und Fadenwürmer (Nematoda), schreiben die Forscher. Sie wollten nun untersuchen, ob Schlaf auch bei Nesseltieren vorkommt, einer der frühesten Tiergruppen mit speziellen Zelltypen wie Nerven- oder Muskelzellen. Bei ihnen sind Nervenzellen zu einem symmetrischen Netzwerk organisiert, ein zentrales Nervensystem gibt es nicht.

In der Studie untersuchten die Forscher eine Gattung der Schirmquallen: Diese Mangrovenquallen (Cassiopea) liegen in seichten Tropengewässern gerne kopfüber am Boden, wobei sie ihre Ringmuskulatur regelmäßig zusammenziehen – am Tag etwa einmal pro Sekunde. Nachts sank dieser Rhythmus um fast ein Drittel – von durchschnittlich etwa 58 Stößen pro Minute auf 39. Dann testete das Team, ob die Tiere nachts langsamer auf Reize reagieren. Dafür wurden die Quallen in eine senkrechte wassergefüllte Röhre gesetzt. Dann entzogen die Forscher ihnen plötzlich die Unterlage, sodass die Quallen eine neue Basis suchen mussten. Nachts brauchten die Tiere dafür länger als tagsüber.

Schließlich prüften die Forscher, wie Mangrovenquallen auf Störungen der Nachtruhe reagieren. Waren sie nachts regelmäßig Wasserstößen ausgesetzt, sank ihre Kontraktionsaktivität tagsüber um etwa 17 Prozent – ein Hinweis auf Übernächtigung. „Dieses Ergebnis passt zu erhöhtem Schlafdruck nach Schlafentzug“, schreibt das Team und betont: „Cassiopea zeigen im Verhalten Schlüsselcharakteristika eines schlafähnlichen Zustands.“ Dies sei das erste Beispiel dafür bei einem Organismus mit einem diffusen Nervennetz und deute darauf hin, dass der Zustand bereits vor der Entwicklung eines zentralisierten Nervensystems vorkam. (dpa)

