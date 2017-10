Sachsens eisige Mission Vier Wochen waren sächsische Klimaforscher im Polar-Eis. Mit dabei: SZ-Redakteur Stephan Schön. Seine und andere coole Geschichten, Fotos, Videos gibt es heute in einer ganz besonderen SZ.

Aufsetzen, schauen, staunen - diese Sächsische Zeitung ist anders. Komplett anders. Es herrscht EiSZeit an diesem sommerlichen Oktoberdienstag, der seit 30 Jahren nicht wärmer war. Diese Zeitung heute ist auch anders, weil sie verschwommene Bilder druckt und diese erst mit der beigelegten Brille erkennbar macht. Dafür aber so richtig, in einer neuen Dimension. 3-D. Die Trendfarben tendieren heute eindeutig zu Rot und Blau.

Doch warum dieses Ding mit dem EiSZ? Mit Kälte? Wer braucht schon so was? Klar, beim Wintersport ist das ziemlich offensichtlich. Kein Snowboard müsste mehr gebaut werden, die Bobbahn von Altenberg wäre nur noch eine Sommerrodelbahn. Dort aber hat der Winter schon vor Tagen angefangen. Das Eis ist aufgebracht. Ingenieure und Techniker schaffen die kühle Rinne nur mit viel Erfahrung und einigen Tricks. Der Sportteil berichtet darüber. Winterharte arktische Gewächse wachsen in Tharandt, Überlebenskünstler halt.

Mediziner mögen es noch frostiger. Minus 150 Grad sind gerade gut genug für die Kältestarre. Menschliche Zellen, gute und bösartige, bleiben so für die Forschung erhalten. EiSZeit. SZ-Redakteure haben sich in Sachsen umgeschaut und Geschichten aus dem Eis geholt. Dabei hat es mit dem eisigen Thema ganz anders, ganz woanders angefangen: mit einer sächsischen Expedition in die Arktis.

Exklusiv berichtet SZ-Redakteur Stephan Schön von dort. Er ist als einziger Journalist an Bord des Eisbrechers Polarstern. Vier Wochen lang, 2 373 Seemeilen weit gereist, und zurückgekommen mit 10 000 Fotos im Rucksack. Mit Videos und Geschichten vom Nordpol-Gebiet. Davon steckt einiges in 20 Seiten EiSZeit-Magazin.

