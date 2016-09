Sachsen suchen Zink in Grönland

Freiberg. Mit Drohnen und anderen Erkundungsmethoden helfen Wissenschaftler aus Sachsen bei der Suche nach Rohstofflagerstätten in Grönland. Wie das Helmholtz-Institut Freiberg für Ressourcentechnologie (HIF) am Mittwoch mitteilte, ist Institutsmitarbeiter Robert Zimmermann derzeit mit einem internationalen Team auf einer zweiwöchigen Expedition an Bord eines Schiffes vor der Westküste Grönlands unterwegs. Von da gelangen die Forscher mit Hubschrauber oder Boot zu den Erkundungsgebieten an Land.

Vermutet werden dort größere Zinkvorkommen. Die Wissenschaftler sollen für den Geologischen Dienst von Dänemark und Grönland sowie das grönländische Ministerium für Mineralische Rohstoffe hoch aufgelöste Karten der Erdoberfläche von zwei etwa 15 Quadratkilometer großen Gebieten erstellen.

Mithilfe spezieller Spektrometer können die Freiberger Helmholtz-Forscher aus der Luft die Eigenschaften der Gesteine in der Umgebung bestimmen und daraus Rückschlüsse auf mögliche Rohstofflagerstätten ziehen. „Bei dieser Art von geologischer Erkundung sind letztendlich weniger Gesteinsproben notwendig als sonst, was wiederum den Aufwand im Labor sowie die Kosten senkt“, erklärt HIF-Abteilungsleiter Richard Gloaguen. Zudem seien so auch Informationen über schwer zugängliche Bereiche möglich. Den Forschern zufolge sind viele Lagerstätten von typischen Mineralen umgeben. Aus deren Verteilung können die Geologen dann bestimmen, wo der gesuchte Rohstoff angereichert ist. (SZ/fi)

zur Startseite