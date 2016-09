Rosetta auf tödlicher Mission Die Sonde forscht bis zum Finale. Als Kometen-Jägerin war die Raumsonde hinter „Tschuri“ her. Nun soll sie dort aufsetzen – das Ende, für immer.

Ende einer mehr als zwölf Jahre langen Dienstfahrt: Am Freitag soll Rosetta auf dem Kometen 67P/Tschurjumow-Gerassimenko aufsetzen. © ESA

Noch einmal ein Höhepunkt zum Schluss einer historischen Weltraum-Mission: Fast zwei Jahre nach der erstmals in der Geschichte der Raumfahrt geglückten Landung eines Mini-Labors auf einem Kometen soll nun auch die Raumsonde Rosetta auf dem Brocken „Tschuri“ aufsetzen. Sie hatte den Lander Philae durch die Weiten des Alls zum uralten Boten der Vergangenheit gebracht. Auch die Landung von Rosetta, geplant für diesen Freitag, ist für die Europäische Raumfahrtagentur Esa etwas völlig Neues.

„So nah waren wir mit Rosetta an ,Tschuri‘ noch nie gewesen“, sagt der Chef des Esa-Flugbetriebs, Paolo Ferri, aus dem Satelliten-Kontrollzentrum Darmstadt. „Wir versuchen, bis zur letzten Sekunde noch Messungen und Bilder zu bekommen.“ Geplant ist die Landung voraussichtlich etwa um 12.40 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit. Dann soll auf dem rund 720 Millionen Kilometer von der Erde entfernten Kometen für die Rosetta-Mission nach zwölf Jahren ein für alle Mal Schluss sein.

„Gerade Rosetta war absolut nicht dafür gemacht, Schwerkraft auszuhalten. Sie ist als Satellit in der Umlaufbahn eines Kometen angelegt, ein kleines, sehr schwaches Gestell. Und deshalb wird sie im Moment des Aufpralls zerschellen, die Solarzellenausleger, die Antenne – all das wird sich auf der Oberfläche des Kometen zerschlagen. Sie wird für immer auf dem Kometen bleiben, denn es gibt kein Mittel, sie von dessen Oberfläche wegzuholen.“, erklärt Esa-Ingenieurin Armelle Hubault.

Aufsetzen soll die Sonde auf dem „Kopf“ des Kometen, dessen Form mit einer Gummi-Ente verglichen wird. Anvisiert wird ein Punkt neben einer 130 Meter breiten Senke. Das Mini-Labor Philae und Rosetta dürften auf „Tschuri“ nicht weit voneinander entfernt sein, nach Einschätzung von Esa-Wissenschaftler Nicolas Altobelli vielleicht nur ein bis zwei Kilometer.

„Was wir jetzt machen, ist technisch viel anspruchsvoller als die Landung von Philae“, sagt Rosetta-Flugdirektor Andrea Accomazzo. Wenn die Sonde gelandet sei, werde es keine Signale mehr geben, sagt Paolo Ferri. „Sie wird dafür programmiert werden, denn wir wollen kein aktives Raumfahrzeug auf dem Kometen lassen, das die Funkfrequenzen stört. Sie wird sich also ausschalten, und das ist das Ende der Mission.“

Die Geheimnisse von „Tschuri“ haben für Wissenschaftler eine enorme Bedeutung. In Kometen stecken die wahrscheinlich ältesten weitgehend unveränderten Reste aus der Zeit vor 4,6 Milliarden Jahren, in der sich das Sonnensystem bildete. Rosetta und Philae waren mit zusammen etwa 20 Instrumenten an Bord gestartet, um „Tschuri“ unter die Lupe zu nehmen.

Die etwa 1,3 Milliarden Euro teure Rosetta-Mission ist eines der ambitioniertesten Projekte der Esa. Die Raumsonde hob am 2. März 2004 von der europäischen Weltraumstation Kourou an Bord einer Ariane-6-Rakete ab. Rosetta hat eine jahrelange Reise durch das All hinter sich, mehrere Milliarden von Kilometern absolviert, sich einen Tiefschlaf gegönnt, um Energie für die letzte, entscheidende Strecke zum Kometen zu sparen, der mit ganzem Namen 67P/Tschurjumow-Gerassimenko genannt wird.

Dann der entscheidende Tag, der 12. November 2014: Rosetta hatte „Tschuri“ schon erreicht, nun löste sich das Labor Philae von der Sonde und setzte auf den Kometen auf. „Der Tag heute ist historisch“, lobt der damalige Esa-Generaldirektor Jean-Jacques Dordain.

Welche Erinnerungen gibt es an die Rosetta-Mission? „Das spektakulärste Ergebnis war für mich ein ganz frühes, bald nach der Landung“, berichtet Ferri. „Nämlich, dass das Wasser auf dem Kometen nichts zu tun hat mit dem Wasser auf der Erde.“ Für Altobelli: „Die Bilder, die Rosetta von ,Tschuri‘ schon im Juli 2014 geliefert hat, waren für mich eine absolute Neuigkeit. Wir haben den Kometenkern und die Umrisse erkannt, der Vergleich mit einer Ente war da.“

Tief ins Innere des Kometen konnten dann Dresdner Wissenschaftler mit einem Experiment an Bord von Rosetta und Philae blicken. Die Landestelle von Philae war so ausgewählt worden, dass ein beträchtlicher Teil des Kometenkerns hätte erfasst werden können. Da der Lander aber an eine andere Stelle sprang, erlaubte das nur die Durchleuchtung einer oberflächennahen Schicht von wenigen Hundert Metern Dicke. Dennoch zeigten die elektromagnetischen Wellen: Der Klumpen aus Eis und Staub ist so luftig wie ein Schwamm oder wie Zuckerwatte, berichtet Dirk Plettemeier, TU-Professor für Hochfrequenztechnik.. „Dieser Komet ist völlig porös, an die 80 Prozent“, sagt er. (dpa/SZ)

zur Startseite