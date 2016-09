Robbe aus dem Urmeer aufgetaucht Eine Kiesgrube nahe Hamburg ist für Fossiliensammler im wahrsten Sinne des Wortes eine Fundgrube.

Elf Millionen Jahre alt sind diese Knochen eines Robbenskeletts. © dpa

Eine Gruppe von HobbyPaläontologen hat ein schätzungsweise elf Millionen Jahre altes Robbenskelett in einer Kiesgrube nördlich von Hamburg ausgegraben. Der Fund in Groß Pampau sei eine kleine Sensation, sagte Grabungsleiter Gerhard Höpfner am Wochenende. Weltweit gebe es bisher kaum vergleichbare Funde aus dieser Zeit. Seit 1984 haben die engagierten Hobbyforscher in der Grube bereits zehn Skelette von Walen und Haien gefunden. Die Tiere schwammen nach ihren Erkenntnissen vor rund elf Millionen Jahren in der Ur-Nordsee, die damals weite Teile Norddeutschlands bedeckte.

Stolz präsentierte das Grabungsteam eine nahezu komplette Hinterflosse, Wirbel, Rippen, Schädelteile, dazu Zähne und einen Oberarmknochen der Robbe, die im mittleren Miozän in der Ur-Nordsee gelebt hat. „Das Tier war etwa 1,70 Meter lang und dürfte zu einer Art gehört haben, die den heute lebenden Robben ähnelt, so aber nicht mehr vorkommt“, sagte Uwe Havekost. Er hatte die ersten Knochen im Januar in der Kiesgrube entdeckt. „Ich war wie elektrisiert, als mich da aus dem Glimmerton plötzlich ein Knochen anguckte. Beim zweiten Knochen wusste ich, dass der nicht von einem Wal stammen konnte, und als ich schließlich einen Zahn fand, wusste ich, dass ich auf eine Robbe gestoßen war“, schilderte er den Moment der Entdeckung.

Es ist eine geologische Besonderheit, die die Grube von Groß Pampau zur Fundgrube für Paläontologen macht. Statt in 150 Metern Tiefe liegt der frühere Meeresboden samt der darin eingeschlossenen Fossilien hier nur etwa 30 bis 40 Meter unter der Erdoberfläche.

