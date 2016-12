Rekord-Turm im Urwald Der Amazonas-Regenwald spielt eine große Rolle im Kampf gegen die Erderwärmung. Deutsche Forscher beobachten den riesigen, grünen Kohlenstoff-Speicher.

Herausragend: Mit Atto kann man die Atmosphäre über einer Fläche von 700 Kilometern Länge und 550 Kilometern Breite analysieren.





Der Unterschied zwischen den deutschen und den brasilianischen Turm-Pionieren springt sofort ins Ohr. Während drei Wissenschaftler aus Mainz konzentriert und still Edelstahlrohre zur Messung von Mini-Luftpartikeln zusammenschrauben, schlurfen drei brasilianische Arbeiter heran – eine halbe Stunde zu spät und mit Musik. Aus dem Smartphone dröhnen Sambaklänge, die die Urwaldgeräusche locker übertönen.

Hinter ihnen, mitten im Regenwald, ragt ein orange-weißes Bauwerk 325 Meter steil in den Himmel empor. Das Amazon Tall Tower Observatory, kurz Atto, ist der weltweit bisher höchste Klima-Messturm, höher als der Eiffelturm. Der Stahl-Gigant soll mit seinen Daten helfen, dass die Menschheit die richtigen Maßnahmen im Kampf gegen den Klimawandel ergreift.

Als einer der Arbeiter mit einem Stemmeisen an einem empfindlichen Edelstahlrohr herumbohren will, treibt das Christopher Pöhlker noch mehr Schweißperlen auf die Stirn, als es die feuchte Hitze ohnehin tut. Der Forscher vom Max-Planck-Institut für Chemie in Mainz hat keine leichte Aufgabe: Er hilft rund 9 000 Kilometer von der Heimat entfernt, das bisher einmalige Projekt fertigzustellen.

Deutsche und Brasilianer betreiben es gemeinsam. Der Stahlturm, der weit über das grüne Dach der Amazonaswälder ragt, wurde bereits im August 2015 eröffnet. Aber erst jetzt wird er betriebsbereit gemacht. Wegen bürokratischer Hürden, Geräten, die im Zoll festhingen, und einem Regierungswechsel in Brasilien gab es viele Verzögerungen. Nun machen Meteorologen und Chemiker von zwei Max-Planck-Instituten (MPI) in Mainz und Jena Dutzende Leitungen zum Ansaugen von Treibhausgasen und Feinstaubpartikeln am Turm startklar.

Der Regenwald stabilisiert das Klima der Erde. Das ist im Groben klar. Doch wie genau dort Wald, Wolken, Winde, Niederschlag und die Miniteilchen in der Luft zusammenhängen, welche Veränderungen durch Treibhausgase entstehen, gibt noch manches Rätsel auf. Für den Klimaschutz und bessere Prognosen zur Erderwärmung müssen sie gelöst werden. Die Messgeräte sollen in verschiedenen Höhen Daten sammeln zum Wandel der Prozesse im Regenwald, zur Kohlendioxid-Konzentration in den Luftmassen. Es geht bei Atto um Millionen von Daten – und darum, eine profunde Basis für die Weltklimaberichte zu liefern.

Dafür ist es so wichtig, dass der Turm fernab von menschlichen Einflüssen durch Autoverkehr und Industrie steht. Acht Millionen Euro hat das Projekt bisher gekostet – je zur Hälfte vom deutschen und vom brasilianischen Forschungsministerium finanziert. Weil Atto so hoch ist, kann man mit ihm die Atmosphäre über einer Fläche von 700 Kilometern Länge und 550 Kilometern Breite analysieren.

Durch das ständige Aufnehmen von Feuchtigkeit und Wieder-Abregnen funktioniert das Amazonasbecken wie eine Klima-Waschmaschine. Ohne den Wald dort wären große Teile Südamerikas eine Wüste. In Afrika, wo es solche Waldflächen nicht gibt, ist der Unterschied gut zu sehen.

Bis zu 143 Baumarten pro Hektar gibt es rund um Atto. Der Regenwald tauscht dort mehr Kohlenstoffe und Wasser aus als alle anderen Ökosysteme. Dabei ist es bereits viel trockener als früher. Für das Weltklima gilt die Amazonasregion als entscheidendes Kipp-Element.

Schon jetzt nimmt auch der Regenwald in Brasilien durch Abholzungen weiter ab. Atto-Projektmanager Reiner Ditz aus Mainz betont, wie wichtig die auf Jahrzehnte angelegte Forschung ist: „Fakten sind das A und O. Wir von der wissenschaftlichen Seite würden nie mit emotionalen Argumenten hantieren.“ Inwieweit die Politik am Ende zuhöre und welche Entscheidungen sie treffe, stehe auf einem anderen Blatt.

Christopher Pöhlker ist in Mainz Gruppenleiter für Aerosol-Messungen. „Ich bin bisher auch kein Experte für Pipelinebau“, sagt der 33-Jährige. Aber nun muss er hier die teuren, sensiblen Rohre mit riesigen Schlüsseln so zusammenschrauben, dass später kein Staubkorn eindringt.

Am Fuß Attos stehen drei Spezialcontainer – Stückpreis: 55 000 Euro – einer Firma aus Bremen, in denen die Partikel und die über andere Leitungen angesaugten Treibhausgase analysiert werden. Täglich um Mitternacht werden alle Daten per Satellit nach Mainz übertragen, das kostet allein 1 600 Euro im Monat.

Die Forschercrew, rund 30 Mann stark, dürfte sich bei all den Widrigkeiten – ein Jaguar zerfleischte den Wachhund ihres Camps – ein wenig an Werner Herzogs Filmdrama „Fitzcarraldo“ (1982) erinnert fühlen. Mit dem irre wirkenden Klaus Kinski, der mit seinem Traum eines großen Opernhauses mitten im Amazonas-Dschungel scheitert. Aber hier steht zumindest schon der Turm. Das höchste Bauwerk Südamerikas. Sechs Stunden von der Metropole Manaus entfernt: 120 Tonnen Stahl, mit nur drei mal drei Metern Grundfläche, gehalten von Drahtseilen.

Bisher ist das Bauwerk die wohl höchste Schwalben-Toilette der Welt. Zum Sonnenuntergang umfliegen Tausende der Vögel die Turmspitze. Sie haben die Plattform auf 322 Metern mit Kot eingedeckt. Mit dem Aufbau darüber sind es 325 Meter. Nach einem schweißtreibenden Aufstieg, eine Stunde lang, gesichert mit Karabinerhaken an einem Stahlseil, gibt es einen atemberaubenden Blick über noch ungestörten Regenwald, und ins Ohr dringen Laute von Affen und Papageien.

Früher wurden für viel Geld Flugzeuge für Luftmessungen gechartert. Das war aber nicht kontinuierlich genug. Mit dem Turm kann man in unterschiedlichen Höhen über rund 40 Messeinheiten zuverlässig und tagtäglich Zahlen sammeln. Die Partikelforschung ist zum Beispiel wichtig, um die Gletscherschmelze etwa in den Anden zu verstehen. Durch die Brandrodungen im Regenwald steigt die Konzentration der Teilchen auf bis zu 2 000 je Kubikzentimeter – statt rund 200. Zum Vergleich: Bei Smog in Peking können es bis zu 100 000 Partikel sein. Lagern sich immer mehr schwarze Partikelteilchen auf den Gletschern ab, kann das Sonnenlicht nicht mehr so stark reflektiert werden und das Schmelzen nimmt zu. Pöhlker kann sogar Brände in der Sahara durch die Luftströmungen hier nachweisen. „Was beunruhigend ist, wir messen selbst hier viel mehr Verschmutzung, sogar in der Regenzeit.“ Pöhlker versucht zudem, die Wolken zu „lesen“, Erklärungen zu finden, warum es längere Trockenzeiten im Regenwald gibt.

Wer sich von Christopher Pöhlker und den anderen Forschern ihre Datenerhebungen und Instrumente zur ständigen Wolkenbeobachtung erklären lässt, gewinnt den Eindruck, dass es nicht gut aussieht. Im August explodierten die Partikelkonzentrationen – ein klares Zeichen für viele Brandrodungen.

