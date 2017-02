Prima Klima und gutes Licht im Büro von morgen Dem einen ist es im Großraumbüro zu laut, der anderen zu warm. Die Lösung: Regelungen für jeden Arbeitsplatz.

Sabine Hoffmann testet eine Lampe mit Farbtemperaturregler. © dpa

Wem Sabine Hoffmann einen Bürostuhl anbietet, der verspürt unter Umständen bald ein frisches Gefühl. Das liegt an einer Kühlfunktion des Stuhls: Bei Knopfdruck pusten kleine Ventilatoren in Sitz und Rückenlehne durch Stoff und Kleidung Luft auf die Haut. Das werde vor allem von Männern geschätzt, die im Sommer, wenn sie verschwitzt seien, auf diese Weise „trockengelegt“ werden, sagt die Professorin. Die Wissenschaftlerin der TU Kaiserslautern arbeitet mit Kollegen vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) daran, die Büroumgebung so zu verbessern, dass das Wohlbefinden der Menschen wächst. In einem kürzlich am DFKI eröffneten Labor, dem „Living Lab smart office space“, entwickeln sie Technikkonzepte „für das Büro von morgen“ – im Selbstversuch. Das sei in der Form bundesweit einmalig, sagt Hoffmann, die die Idee zu diesem Lab hatte.

Aus Sicht der 44-Jährigen sollten Chefs durchaus darauf achten, dass es den Mitarbeitern am Arbeitsplatz nicht zu kalt, zu heiß oder zu laut ist. „Wenn es einem nicht behaglich ist, arbeitet man nicht gern und ist weniger produktiv“, sagt die Professorin für Gebäudesysteme und Gebäudetechnik. Das Problem: „Es ist ganz schwierig, ein Raumklima hinzubekommen, in dem alle zufrieden sind.“ Denn das Temperaturempfinden ist unterschiedlich. Deshalb suchen die Experten nach individuellen Lösungen, die zudem energiesparend sein sollen. Ein Beispiel ist der kühlende Bürostuhl. Ein Hersteller hatte die Sitzgelegenheit, die auch über eine Wärmefunktion verfügt, entwickelt. Hoffmanns Team machte eine Feldstudie dazu, die bei der Optimierung des Produkts half. „Die Ventilatoren waren am Anfang zu laut, der Sitzkomfort war nicht gut genug“, sagt sie über die frühere Version. Inzwischen ist der Stuhl auf dem Markt – günstig ist er nicht: Der Basispreis mit Heizung und Lüftung nur im Sitz liegt laut Firma bei 884 Euro, die erweiterte Variante kostet 987 Euro.

In einer weiteren Studie wird untersucht, wie eine Arbeitsplatzleuchte mit integrierter Soundfunktion im Großraumbüro ankommt. Das mannshohe Gerät kann über dem Schreibtisch ein monotones Lüftungsgeräusch produzieren, das wie ein „Rausch-Schleier“ störende Stimmen von Kollegen im Büro überdecken soll. Die Dämpfung soll lokal erfolgen und nicht zentral über ein Lautsprechersystem – das störe die Menschen, sagt Hoffmann. „Die Leute wollen ihre Umgebungsbedingungen kontrollieren können.“

Informatiker vom DFKI unterstützen Hoffmann und Kollegen, indem sie untersuchen, wie Hitze und Lautstärke die Aufmerksamkeit von Testpersonen beeinflussen und ob Maßnahmen wie das beschriebene „Soundmasking“ wirken. Sie beobachten zum Beispiel die Augenbewegung eines Probanden beim Lesen. Dieses Eyetracking zeige, ob die Menschen größere Probleme mit dem Textverständnis hätten oder ob es besser geworden sei. Die Anti-Lärm-Leuchte wird derzeit getestet. Bereits zu haben ist eine Innenraum-Leuchte, die Licht mit den physikalischen Eigenschaften von Tageslicht ausstrahlt. Es spreche Zellen im Auge an, die die Produktion eines Hormons mit anregender Wirkung förderten, sagt Hoffmann.

„Derzeit arbeiten mehr als 22 Millionen Menschen in Deutschland zumindest zeitweise an einem Büroarbeitsplatz“, sagt die Sprecherin des Industrieverbands Büro und Arbeitswelt, Barbara Schwaibold. Das sei etwa die Hälfte der Erwerbstätigen. Zugleich gebe es einen Trend zu größeren Büros. Nach einem Umzug klagten Beschäftigte oft über eine laute Umgebung und über zu hohe oder zu niedrige Temperaturen. „Hier können individuelle Steuerungen Abhilfe leisten.“ (dpa)

