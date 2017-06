Nobelpreisträger erklärt das Universum

Arthur McDonald © dpa

Wie brennt die Sonne? Welche Eigenschaften haben Neutrinos, die sogenannten Geisterteilchen? Und was ist die dunkle Materie? Diesen und weiteren Fragen zum Verständnis unseres Universums geht der kanadische Teilchenforscher Arthur McDonald auf den Grund. Am Mittwoch hält er dazu einen Vortrag in englischer Sprache im Hörsaalzentrum der TU Dresden auf der Bergstraße 64. Beginn der Veranstaltung ist um 19 Uhr.

McDonald wurde im Jahr 2015 mit dem Nobelpreis für Physik ausgezeichnet. Er teilt sich den Preis mit Takaaki Kajita aus Japan. Beiden Forschern war es unabhängig voneinander in groß angelegten Experimenten gelungen, nachzuweisen, dass Neutrinos eine Masse besitzen.

Neutrinos sind, neben den Lichtteilchen, den Photonen, die am häufigsten vorkommenden Teilchen im Universum. Pro Sekunde strömen viele Milliarden von ihnen ohne jede Wechselwirkung durch unseren Körper, weshalb sie auch oft als Geisterteilchen bezeichnet werden. (jam)

