Neues von der Entdeckungsmaschine Forscher der TU Dresden sind bei der Bestimmung der Weltraum-Positionen von einer Milliarde Sternen dabei.

Gaia beobachtet unsere Galaxie in 1,5 Millionen Kilometern Entfernung von der Erde. Die Sonde erkundet die Positionen und Bewegungen von einer Milliarde Sonnen – das entspricht etwa einem Prozent aller Sterne der Milchstraße. © Abb.: Esa/ATG/ESO/S. Brunier

Als „größte Entdeckungsmaschine der Astronomie“ hat die europäische Raumfahrtagentur Esa ihre im Dezember 2013 gestartete Gaia-Mission bezeichnet. Nicht weniger als die Weltraum-Positionen von etwa einer Milliarde Sternen wollen die Astronomen damit bestimmen – und daraus bis Ende des kommenden Jahres die bisher detaillierteste Karte unserer Milchstraße anfertigen. In der kommenden Woche werden nun die ersten Ergebnisse dieses Mammutvorhabens veröffentlicht.

Unter anderem präsentieren die Wissenschaftler dreidimensionale Positionen und zweidimensionale Bewegungen von zwei Millionen Sternen, die bereits vor etwa 25 Jahren durch eine andere EsaMission beobachtet wurden. Schon diese zeigten, dass die Messdaten von Gaia alle Erwartungen im Hinblick auf die Präzision erfüllen, teilte die Esa mit.

Durch die exakte Vermessung der Sterne in der Milchstraße erhoffen sich die Forscher Hinweise zu Herkunft und Entwicklung unserer Galaxie. Denn erst, wenn die Entfernung zu einem Himmelsobjekt bekannt ist, lassen sich dessen physikalische Eigenschaften vollständig bestimmen.

Maßgeblich beteiligt an der Auswertung der Daten sind Forscher der TU Dresden. Astronomie-Professor Sergei Klioner gehört dem wissenschaftlichen Leitungsteam der Gaia-Mission an. „Die große Menge an vermessenen Objekten und die hohe Messgenauigkeit von einigen Mikrobogensekunden sind dabei besondere Herausforderungen“, erklärt der Professor.

Um welche Präzision es hier geht, veranschaulicht er mit einem Vergleich: „Ein Winkel von einer Mikrobogensekunde entspricht ungefähr der Dicke eines Blattes Papier, wenn man das Blatt von der anderen Seite der Erde aus – also aus einer Distanz von etwa 12 000 Kilometern – betrachtet.“

Um die Positionen der Sterne auf den Abbildungen in die tatsächlichen Sternpositionen umzurechnen, muss zudem die absolute Orientierung des drei Meter hohen Satelliten im Weltraum auf etwa einen Atomdurchmesser genau bekannt sein – und das für jeden Zeitpunkt während der mindestens fünfjährigen Mission. Mit den von Gaia gesammelten Daten läuft nun in mehreren europäischen Forschungseinrichtungen eine der größten Berechnungen in der Geschichte der Astronomie. „Etwa zehn Milliarden Parameter sollen aus einer Billion Beobachtungen bestimmt werden“, berichtet Sergei Klioner. In der gesamten Astronomie werde das als revolutionär angesehen.

Die Dresdner Wissenschaftler sind nicht nur dafür zuständig, dass dabei keine systematischen Fehler auftreten. Sie testen anhand der Gaia-Daten auch fundamentale physikalische Gesetze und überwachen die Atomuhr des Satelliten. Für die speziellen Berechnungen, die in Dresden laufen, sei der neue Hochleistungsrechner der TU sehr wichtig gewesen, betont Klioner.

Öffentlicher Vortrag zur Gaia-Mission am 15. September, 17 Uhr, an der Fakultät für Informatik der TU Dresden, Nöthnitzer Str. 46. Prof. Sergei Klioner gibt einen Überblick über die Mission und die jetzt veröffentlichten Daten.

