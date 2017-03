Neues Leipziger Institut erforscht Übergewicht

Leipzig. In Sachsen entsteht ein neues Institut für die Erforschung von Zivilisationserkrankungen. Die Leipziger Universitätsmedizin wird gemeinsam mit dem Helmholtz-Zentrum München ein neues Helmholtz-Institut für Metabolismus, Adipositas und Gefäßforschung (HI MAG) aufbauen. Das hat der Senat der Helmholtz-Gemeinschaft entschieden. Das Institut soll Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten von sogenannten Lebensstilerkrankungen wie der krankhaften Fettleibigkeit (Adipositas) erforschen und weiterentwickeln. Unter anderem gehe es um bisher ungelöste Fragen des Zusammenspiels von Übergewicht, Stoffwechsel- und Gefäßerkrankungen.

Krankhaftes Übergewicht betrifft zahlreiche Menschen in Deutschland, teilte die Helmholtz-Gemeinschaft dazu mit. Um die Entwicklung neuer Therapien in diesem Bereich voranzubringen, ziele die Forschung des Instituts in drei Richtungen: Zum einen soll die Biologie des Fettgewebes besser verstanden werden. Das zweite große Thema werde die interdisziplinäre Stoffwechselforschung sein. Das dritte Forschungsfeld befasst sich mit den Gefäßen, die oft infolge von Übergewicht verengt sind.

Die Gründung des Instituts wird vom Land Sachsen bis 2020 mit 10,4 Millionen Euro für drei Professuren, Nachwuchsforschergruppen und den Aufbau einer klinischen Studienambulanz unterstützt. Nach der Aufbauphase erhält es durch die Helmholtz-Gemeinschaft eine jährliche Förderung von 5,5 Millionen Euro. (SZ/fi)

