Neue Tierarten entdeckt Krokodilschwanzechse, Schneckenfresser-Schildkröte und Schmerle. Noch nie gehört? Diese neuen Tierarten wurden im vorigen Jahr am Mekong entdeckt.

Neu entdeckt wurde auch diese Fledermausart mit dem Namen „Berghufeisennase“. © Pipat Soisook/WWF/dpa

Berlin. 115 der Wissenschaft bislang unbekannte Tier- und Pflanzenarten haben Forscher im vorigen Jahr am Mekong entdeckt - eine davon nicht in der Natur, sondern auf einem Markt in Thailand. „Im Schnitt wurden am Mekong im letzten Jahr jede Woche zwei neue Arten entdeckt und rund 2500 in den letzten 20 Jahren. Das lässt erahnen, mit was für einem unglaublichen Artenreichtum wir es in der Region zu tun haben“, sagte Arnulf Köhncke, Artenschutzexperte beim WWF Deutschland.

Die Umweltorganisation stellte am Dienstag den Bericht „Stranger Species“ (etwa: kuriose Arten) vor, in dem die Neuentdeckungen von hunderten Wissenschaftlern aus aller Welt versammelt sind. Zu den spektakulärsten Entdeckungen gehörten eine Krokodilschwanzechse, eine Schneckenfresser-Schildkröte sowie eine skurril aussehende Fledermaus.

Viele der neu entdeckten Arten seien bedroht, viele weitere Arten könnten noch vor ihrer Entdeckung aussterben, heißt es in dem Bericht. Vor allem die Abholzung der Wälder und der Bau von Wasserkraftwerken zerstöre die Natur in Vietnam, Thailand, Kambodscha, Laos und Myanmar. (dpa)

